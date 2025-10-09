Fuerte suba del dólar ante la incertidumbre de las negociaciones en Estados Unidos

Este jueves se registraba un fuerte aumento en la cotización oficial de la moneda extranjera. Se desconoce qué pasó con las gestiones de Luis Caputo.

El dólar escala en el cierre de la semana

El dólar en el Banco Nación registra un fuerte alza de $35 en el inicio de las operaciones y cotiza a $1.450 para la compra y $1.490 para la venta.

Con la misma tendencia, el mayorista registra operaciones en $1.468, $38 por encima del último cierre.

El dólar blue se ubicaba en 1.480 pesos, mientras que los financieros bajaban. El MEP caía a 1.491 pesos y el CCL a $1.511,40.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1976276325439766680&partner=&hide_thread=false Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/f5HNL6u3zg — Prensa BNA (@prensabna) October 9, 2025

Qué pasó con las negociaciones en Estados Unidos

La escalada de la cotización del dólar se daba en medio de las especulaciones sobre los resultados de las negociaciones del equipo económico encabezado por Luis Caputo.

La misión argentina regresará este viernes al país tras las discusiones con el Tesoro de los Estados Unidos, confirmaron fuentes oficiales.

scott bessent Luis caputo

Los funcionarios del Palacio de Hacienda tienen previsto regresar a Washington la semana próxima para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

Hasta el momento, no hay confirmación de que en el transcurso de este jueves se conozcan detalles del acuerdo, mientras que se estima que la comunicación estará a cargo del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

En tanto, existe un marcado hermetismo en la conducción económica sobre lo hablado en Washington.