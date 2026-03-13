Se trata de una prestación de carácter universal para todos los jubilados afiliados a PAMI . Para acceder a ella, se deben cumplir determinados requisitos .

Jubilados: este es el beneficio gratuito de Pami que pueden pedir todos los afiliados en 2026

El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) cubre esta prestación que es universal y se encuentra disponible para cualquier afiliado que los necesite y cumpla con los requisitos médicos necesarios. A través de un formato digital accesible para los jubilados o sus apoderados, la gestión se puede llevar a cabo de manera simple a través de la web oficial del organismo.

Pami cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos , o bien un par de lentes bifocales por año prestacional. Te contamos de qué manera tramitar ante el PAMI los lentes gratuitos para jubilados en 2026 .

El PAMI puntualiza que esta prestación –los lentes o anteojos gratuitos - está a cargo de cada afiliado que, una vez atendido por el médico especialista, puede elegir la óptica de cartilla donde va a gestionar sus anteojos . En los casos donde no pueda trasladarse, un familiar o apoderado del afiliado puede gestionar la prestación con la documentación correspondiente del afiliado .

Qué documentación se necesita para tramitar los anteojos

Para tramitar ante el PAMI los lentes gratuitos para jubilados en 2026, se deberá presentar la siguiente documentación y cumplimentar los siguientes pasos:

Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliación.

Orden médica electrónica (OME) de un médico especialista en oftalmológica a nombre de la persona afiliada donde conste la prescripción del anteojo , firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta (OME) tiene 150 días de validez (No impresa - on line).

donde conste la prescripción del , firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta (OME) tiene 150 días de validez (No impresa - on line). Escala FIN para el uso de bifocales por primera vez: se solicita a criterio de cada agencia. Hay que tener en cuenta que, si el afiliado no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y lejos por separado.

Dónde se puede realizar el trámite

El PAMI detalla que los afiliados que necesiten gestionar los anteojos deberán gestionarlos "directamente en la óptica con la indicación OME del médico oftalmólogo tratante", con la aclaración de que el profesional debe formar parte de la de cartilla del instituto.

La Orden Médica Electrónica queda plasmada en el sistema y, así, "ambos prestadores tienen acceso a ella". Por esta razón no es necesario imprimirla.

Por otra parte, aclaran que tampoco es necesario concurrir a la Agencia de PAMI para iniciar el trámite ya que hay que elegir entre las ópticas de la cartilla. En este sentido, resaltan que "la óptica es de libre elección dentro del territorio nacional".

Así se puede tramitar los anteojos de PAMI

El proceso de PAMI para la entrega de anteojos tiene por objetivo reducir al mínimo los traslados que tiene que hacer el afiliado y evitar que se generen largas filas en las agencias. Los pasos a cumplir son los siguientes: