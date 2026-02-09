Cómo puedo ver mi receta de PAMI: el simple paso para saber si está activa y cuándo vence

PAMI , la obra social de los jubilados , permite saber en todo momento si una receta está activa y cuándo vence.

El PAMI recortó la cobertura al 100% en medicamentos para ciertos beneficiarios. Foto: LMNeuquen .

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como el PAMI , sigue optimizando su sistema de atención digital con el objetivo de brindar un mejor y rápido servicio a sus más de cinco millones de afiliados. Una de las mejoras está relacionada con las órdenes y recetas médicas electrónicas.

Desde la comodidad de la casa y durante las 24 horas del día, los afiliados pueden acceder al portal online Mi PAMI para realizar una gran variedad de gestiones, entre ellas consultar las recetas digitales . Esto es de vital importancia, ya que tienen fecha de vencimiento y se recomienda chequear su estado antes de dirigirse a utilizarla en una farmacia u otro establecimiento.

La receta electrónica para tratamientos ambulatorios facilita el acceso a la cobertura de medicamentos de manera más simple y segura. Esta herramienta agiliza y optimiza las gestiones médicas, permitiendo que los profesionales de la salud prescriban remedios de forma eficiente y con total confidencialidad.

Con este sistema, el médico de cabecera genera una receta digital que se envía automáticamente y puede ser utilizada en cualquier farmacia de la red PAMI en todo el país, sin imprimir nada y solo con el DNI y la credencial PAMI.

Farmacias PAMI adulto mayor (1).jpg La receta física aún tiene validez, pero también debe estar cargada digitalmente.

Las recetas electrónicas tienen una vigencia de 30 días desde la fecha de su emisión. En el caso de las hechas con fecha postdatada, es decir aquellas generadas con inicio vigencia en 2 o 3 meses, el plazo de 30 días empieza a contar desde la fecha indicada como válida. Una vez vencida, pierde validez y será necesario que el médico genere una nueva. Ante una urgencia, se puede pedir un turno en la agencia PAMI más cercana para que un médico del Instituto realice una transcripción.

Además, para que sea válida, debe incluir nombre y apellido del afiliado, número de afiliación, fecha de emisión y de vencimiento, detalle del medicamento (presentación y cantidad), código de diagnóstico y datos del profesional que prescribe (nombre, apellido y número de matrícula nacional y/o provincial).

En el caso de las recetas para medicamentos especiales (oncológicos, antirretrovirales y otros medicamentos especiales), tienen que estar impresas y deben incluir la firma ológrafa y el sello médico del profesional.

PAMI WhatsApp (2).jpg El PAMI dará de baja un documento importante para sus trámites. ¿De cuál se trata?

Cómo acceder a las recetas electrónicas

Para ver una receta electrónica y confirmar si está activa y cuánto tiempo de vigencia le queda, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi PAMI : abrir la aplicación desde el teléfono celular o ingresar al sitio web oficial. Será necesario el nombre de usuario y contraseña. Si aún no se tiene uno, el sistema guiará para crear uno usando el DNI y otros datos personales.

: abrir la aplicación desde el teléfono celular o ingresar al sitio web oficial. Será necesario el nombre de usuario y contraseña. Si aún no se tiene uno, el sistema guiará para crear uno usando el DNI y otros datos personales. Buscar la sección "Recetas": una vez adentro de la cuenta, buscar en el menú la pestaña o el ícono que dice "Recetas" o "Recetas electrónicas". En ese apartado se concentra toda la información sobre las prescripciones médicas activas.

una vez adentro de la cuenta, buscar en el menú la pestaña o el ícono que dice "Recetas" o "Recetas electrónicas". En ese apartado se concentra toda la información sobre las prescripciones médicas activas. Revisar los detalles de cada receta: al entrar a la sección, se verá un listado. Seleccionar la receta del medicamento que se necesita retirar. Hay dos datos cruciales a los que se les debe prestar atención: la "Fecha de emisión" y la "Fecha de vencimiento". Si la fecha de vencimiento que se ve en la pantalla es posterior al día de hoy, la receta está vigente.

Cuáles son las recetas válidas del PAMI

Desde octubre de 2025, la obra social de los adultos mayores reconoce dos tipos de recetas válidas para la compra o retiro de medicamentos. Este modelo dual permite garantizar el acceso a los tratamientos tanto en consultorios con herramientas digitales como en aquellos que aún utilizan formatos tradicionales. Los dos modelos son: