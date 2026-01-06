La obra social de los adultos mayores, Pami , actualizó la lista de remedios a los que sus afiliados pueden acceder con una cobertura del 100%.

La lista actualizada de medicamentos que se consiguen gratis con PAMI desde enero 2026

El Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilados y Pensionados (INSSJP), popularmente conocido como el PAMI , difundió a través de un comunicado la nueva lista de medicamentos a los que sus más de 5 millones de afiliados pueden acceder con un 100% de descuento en enero de 2026.

El programa de la obra social de los adultos mayores tiene una cobertura del 100% sobre estos grupos de medicamentos:

Con su programa, PAMI busca ayudar a sus afiliados en el tratamiento de distintas patologías.

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos y oncohematológicos

Tratamiento para hemofilia

Medicación para VIH y hepatitis B y C

Fármacos para trasplantes

Tratamiento para artritis reumatoidea y osteoartritis

Medicamentos para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Tratamiento para enfermedades fibroquísticas y trastornos hematopoyéticos

Cuáles son los requisitos para acceder a los medicamentos gratuitos

El subsidio social que otorga la cobertura del 100% no es para todos los afiliados de PAMI, sino que depende del resultado de una evaluación socioeconómica que hace el organismo de las personas que lo soliciten. Los principales requisitos son:

Los ingresos mensuales de la persona que solicite el beneficio deben ser menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso de convivir con alguien con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope sube a tres haberes mínimos.

El solicitante del subsidio no puede estar afiliado de manera simultánea a una obra social o medicina prepaga.

El afiliado que solicita el beneficio "no puede ser propietario de más de un inmueble, ni tener aeronaves o embarcaciones de lujo. En sintonía, tampoco puede tener un automóvil de una antigüedad menor a los diez años. La única excepción en este caso es que en el mismo hogar resida una persona con CUD.

PAMI medicamentos por WhatsApp.jpg El PAMI cubre el 100% en medicamentos de alto costo destinados al abordaje de enfermedades graves.

Cómo hacer el trámite del subsidio social para tener medicamentos con el 100% bonificado

La gestión de acceso al subsidio de PAMI para recibir medicamentos gratuitos se hace de forma online. Los pasos a seguir son estos:

Ingresar a la web oficial de PAMI: pami.org.ar.

En el apartado "Medicamentos" de la sección de "Trámites Web", buscar la opción que diga "Medicamentos sin cargo por subsidio social".

Completar el formulario online. Se debe seleccionar el motivo de la solicitud y cargar datos personales: información sobre la situación económica y los datos médicos (como la receta o indicación).

Esperar la evaluación: PAMI revisar tu solicitud para constatar que se cumplen con las condiciones.

Retirar tus medicamentos: una vez que el subsidio sea aprobado, se podrán retirar los medicamentos prescritos sin costo alguno en la farmacia que indique el sistema.

Jubilados. Medicamentos.jpg A través de la web del PAMI, los jubilados pueden solicitar la cobertura total de ciertos medicamentos.

Qué otros medicamentos otorga el PAMI con descuentos

El Programa de Medicamentos también ofrece para sus afiliados coberturas que van del 40% al 80% en remedios. La obra social establece un descuento de hasta el 40% para los medicamentos que se utilicen de forma local y/o eventual en tratamientos acotados en el tiempo. Y fija una cobertura de entre el 50% y el 80% en remedios para patologías crónicas. Entre ellos, se encuentran:

Para la presión y el corazón: Atenolol, Enalapril, Losartán, Amiodarona, Digoxina, Furosemida, Timolol

Para el colesterol: Atorvastatina, Simvastatina

Para problemas respiratorios: Salbutamol, Budesonide

Neurológicos/Epilepsia: Fenitoína, Fenobarbital, Levodopa, Valproato, Topiramato

Anticoagulantes: Acenocumarol, Warfarina

Hipotiroidismo: Levotiroxina

Para acceder a estos descuentos no se necesita hacer ningún trámite en PAMI y sólo hay que concurrir a la farmacia más cercana al domicilio que atienda a afiliados presentando el DNI, la credencial de PAMI y la receta médica confeccionada por médicos/as del Sistema PAMI.