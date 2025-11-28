Se trata de una gestión para obtener un certificado que le permita a los afiliados de PAMI el acceso a planes sociales, becas o subsidios económicos.

El trámite de PAMI que hay que hacer pero pocos saben cómo: sirve para acceder a muchos beneficios

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI) otorga un certificado específico para aquellas personas que necesitan demostrar que no están afiliados al instituto. Se trata de la Constancia de Afiliación Negativa , que da cuenta que una persona no tiene cobertura médica ni recibe cualquier otro beneficio del organismo.

El comprobante tiene una validez de 30 días y es elemental para hacer trámites ante otros organismos públicos, por ejemplo, para el acceso a planes sociales, becas educativas y subsidios económicos. También facilita el acceso a programas de provinciales y municipales sin necesidad de presentar cualquier otra documentación adicional.

La Constancia de Afiliación Negativa demuestra que una persona no está dentro del sistema de PAMI . Este certificado facilita gestiones ante instituciones como ANSES , que exige probar la no afiliación a una obra social para acceder a determinados beneficios.

Este documento se emite de manera exclusiva a través del sitio web oficial de PAMI. No implica firma ni validación presencial, debido a que el comprobante digital posee la misma validez legal que uno entregado en una oficina.

jubilados.jpg Se oficializó la actualización de las jubilaciones y asignaciones familiares.

Constancia Negativa de Afiliación PAMI: cómo hacer el trámite

El trámite para obtener esta credencial se hace de forma virtual. Hay que seguir esta serie de pasos:

Ingresar al sitio oficial de PAMI : www.pami.org.ar

: www.pami.org.ar En el menú principal, seleccionar la opción “Trámites online”.

Elegir “Constancia de afiliación negativa”.

Completar los datos personales (DNI y fecha de nacimiento).

Hacer click en “Consultar”.

Luego de ese último paso, el sistema mostrará de inmediato si la persona figura como afiliada o no. En caso de no estar afiliado, será posible descargar la constancia en PDF, con código de verificación digital y validez legal.

La realización del trámite no demanda pedir un turno previo y está disponible para cualquier persona que necesite demostrar su no afiliación a PAMI. La constancia se obtiene de forma inmediata y es necesaria para una serie de variados procedimientos administrativos.

Para qué sirve la constancia de afiliación negativa de PAMI

Este documento es indispensable para acreditar ante diferentes organismos o instituciones que el afiliado no cuenta con una obra social activa. Entre sus principales utilidades, se cuentan las siguientes:

Realizar trámites de afiliación al PAMI.

Gestionar subsidios o planes sociales que exijan comprobar la falta de cobertura médica.

Inscripción a programas de becas estudiantiles.

Completar requisitos para planes de salud provinciales o municipales.

Efectuar diversas gestiones en ANSES.

"Mi PAMI": qué trámites se pueden hacer

En la aplicación oficial Mi PAMI, diseñada para acercar servicios, trámites y consultas a sus afiliados de manera digital, sencilla y segura, se pueden hacer todos los trámites que los beneficiarios necesitan.

La plataforma es totalmente gratuita y se puede acceder tanto de dispositivos móviles con sistema operativo iOS, como desde aquellos que tienen Android. Se puede descargar desde las tiendas Google Play y App Store.

Desde la aplicación móvil se pueden hacer las siguientes gestiones: