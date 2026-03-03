Incendio en un edificio: hay personas atrapadas y 14 vecinos fueron evacuados

El siniestro ocurrió en un sexto piso de un edificio porteño. El fuego ya fue controlado y se realizan maniobras de rescate para los atrapados.

Un impresionante incendio se registró este martes por la mañana en un e dificio del barrio porteño de Belgrano , donde al menos dos personas quedaron atrapadas en el noveno piso mientras se desarrollaban las tareas para controlar las llamas. El hecho obligó a evacuar a varios residentes del inmueble.

Fuentes policiales revelaron que alrededor de las 6 de la mañana, en el sexto piso del edificio ubicado entre las calles José Hernández y La Pampa, comenzó el fuego.

Los Bomberos Voluntarios de la Ciudad recibieron el llamado a las 6.45 y cuando llegaron al lugar t uvieron que evacuar a una gran cantidad de personas . De igual manera, varios vecinos se auto evacuaron al ver el humo en el complejo.

Minutos antes de las 7.30 de la mañana el fuego ya había sido controlado. En el lugar fue atendida por personal del SAME la dueña del departamento afectado, quien se encontraba en una crisis nerviosa.

INCENDIO EN BELGRANO Y DERRUMBE EN PARQUE PATRICIOS

Cómo se provocó el incendio

Las llamas se desataron dentro de un monoambiente, en el sector de la cocina y tomó parte de los muebles a su alrededor. Al llegar al lugar, el equipo Bomberos de la Ciudad se organizó en dos grupos: uno destinado al ataque del fuego y otro a la búsqueda de posibles víctimas.

Sobre el momento en que comenzó el incendio, una vecina del edificio relató: "Una vecina avisó por los pasillos. Tenemos un grupo de vecinos, pero a esa hora había mucha gente durmiendo. Pasaron cinco minutos hasta que llegaron a los bomberos".

incendio edificio Belgrano (1)

Por último, agregó: "Lo que atiné a hacer fue tocarle timbre a mi vecino para que se despertara. Desperté a mi mujer y a mi hijo, fui a agarrar a la gata, la metí en la mochila y encaramos para las escaleras. No pudimos evacuar porque había mucho humo".

Seis móviles del servicio de emergencias participaron del operativo sanitario. Tras un intenso operativo, el fuego fue controlado y ahora los equipos realizan una guardia de escombros para evitar una posible reignición y poder declarar el incendio completamente extinguido.

El reciente incendio registrado en el barrio Belgrano

Este lunes por la tarde, otro incendio tuvo lugar en un edificio del barrio Belgrano en la intersección de Roosevelt y Avenida del Libertador. Según revelaron, el fuego se originó por una falla en un equipo de aire acondicionado.

El hecho ocurrió cerca de las 16.30 horas, en el último piso situado en Roosevelt al 1500, en la intersección con Avenida del Libertador. Una mujer de 41 años, en estado grave, y un adolescente fueron los asistidos.

incendio en edificio barrio belgrano

Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales, y las causas exactas del siniestro permanecen bajo investigación. Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar el avance de las llamas y asistir a los afectados.

Tras extinguir el fuego, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y control para descartar riesgos estructurales o nuevos focos.