Pedido desesperado: una familia neuquina reclama al PAMI por la falta de atención a un adulto mayor

Un hombre de 81 años fue externado tras una cirugía de cadera y desde hace más de dos meses no recibe atención médica, enfermería ni insumos básicos.

Un vecino de Neuquén denunció una grave falta de atención por parte del PAMI hacia su padre, un adulto mayor de 81 años que permanece postrado en su domicilio tras una fractura de cadera. Según relató la familia, desde que fue externado a mediados de diciembre no recibió visitas médicas, asistencia de kinesiología ni curaciones regulares, y tampoco le entregaron insumos básicos como pañales.

El hombre sufrió un accidente el pasado mes de octubre y fue internado en el Hospital Heller y luego en el Policlínico ADOS, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Tras casi dos meses de internación, recibió el alta domiciliaria el 16 de diciembre y regresó a su vivienda en la zona de Colonia San Francisco, donde vive junto a su esposa.

De acuerdo con la documentación de alta, el paciente debía contar con control médico semanal, asistencia diaria de enfermería y tratamiento kinesiológico. Sin embargo, su hijo Marcelo Reyes aseguró que ninguna de esas prestaciones se cumplió. “ Van a hacer 70 días desde la externación y el médico jamás fue, el kinesiólogo tampoco, y el enfermero fue a lo sumo cuatro veces ”, indicó en diálogo con LU5 .

Además, la familia afirmó que nunca recibió los pañales que corresponden por cobertura de la obra social, lo que obligó a cubrir los gastos con recursos propios. “Pagamos a una persona que lo cuida y también a un enfermero particular. Lo llevamos y lo traemos. Todo sale de nuestro bolsillo”, explicó Reyes.

1746474949873-sfp-hospital-heller-3jpg.jpg

La situación de salud del adulto mayor se vio agravada por la aparición de una escara de gran tamaño en la espalda, una úlcera por presión causada por permanecer inmóvil durante largos períodos. Según la familia, la lesión tiene alrededor de 13 centímetros de circunferencia y se habría originado durante la internación. “Sale del quirófano con esa escara, era mucho más grande. Eso muestra que hubo una mala atención inicial”, sostuvo.

Actualmente, el paciente permanece postrado y no puede movilizarse por sus propios medios. “Sigue acostado, lo levantamos a upa para sentarlo en una silla”, describió su hijo. La rutina de cuidados se organiza entre los familiares, que deben asistirlo antes de ir a trabajar, mientras intentan sostener económicamente el hogar.

Reclamos sin respuestas

Reyes también cuestionó el rol de la empresa tercerizada encargada de brindar la atención domiciliaria, CEDIT. Según relató, desde la firma les sugirieron trasladar al paciente a un domicilio más urbano para facilitar las prestaciones. “Una secretaria nos pidió que lo acerquemos a una zona más urbana, una mujer muy comprensiva, evidentemente", ironizó. Y ante esto explicó: "Pero el alta domiciliaria significa que no se tiene que mover de su casa, la dirección está en el acta”.

En ese sentido, cuestionó cómo se asignan los servicios: “¿Cómo toman un servicio si no lo pueden brindar? Alguien debe estar facturando, pero la atención no llega”. Además, afirmó que realizó múltiples llamados al PAMI sin obtener respuestas. “Nadie atiende, nadie da explicaciones”, señaló.

Reyes remarcó que el reclamo no se limita a un caso particular, sino que refleja una problemática más amplia en la atención de adultos mayores. “En mi papá quiero enmarcar a todos los mayores que dieron la vida por sus hijos. Nosotros estamos devolviendo amor, pero duele ver este abandono”, expresó.

pami sobreprecios

El hombre, oriundo de la zona cordillerana, trabajó durante años en distintas localidades de la provincia, desde Moquehue hasta la capital neuquina. Hoy, su familia asegura sentirse desamparada por el sistema de salud. “Es desesperante no poder garantizar condiciones mínimas de higiene, seguridad y rehabilitación a un adulto mayor”, concluyó.

Mientras tanto, el paciente continúa en su domicilio sin las prestaciones indicadas por la obra social, a la espera de una respuesta por parte del PAMI y de la empresa prestadora que debe garantizar la atención domiciliaria.