El Programa de Asistencia Médica Integral ofrece "Sonrisa Mayor", una iniciativa que busca garantizar el acceso a las prestaciones odontológicas y prevenir patologías frecuentes.

Programa odontológico para jubilados de PAMI: quiénes pueden acceder a las prótesis e implantes

En el último mes del año, el Programa de Asistencia Médica Integral ( PAMI ) continúa con su propuesta de atención odontológica para jubilados y pensionados durante diciembre de 2025. Se trata del Plan Sonrisa Mayor , que ofrece servicios gratuitos con el objetivo de "garantizar el acceso a las prestaciones odontológicas y fortalecer la promoción y prevención de las patologías bucodentales más frecuentes".

Esta iniciativa incluye un sistema de atención integral por el que se asigna un odontólogo de referencia a cada afiliado. En este esquema, el profesional coordinará las derivaciones que hagan falta para acceder a tratamientos especializados, de manera tal de agilizar los procesos y reducir costos para los beneficiarios.

En de su sitio web, PAMI explica cómo deben hacer los afiliados para hacer uso de Sonrisa Mayor , donde los beneficiarios cuentan con "un odontólogo de cabecera para realizar consultas y prestaciones orientadas a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de patologías orales frecuentes como caries y enfermedad periodontal".

Los pasos a seguir son los siguientes:

Sacar turno con tu odontólogo de cabecera para realizar una consulta.

Si necesitás una práctica odontológica que tu odontólogo de cabecera no realiza, solicitar una orden de derivación.

Consultár la cartilla médica de PAMI y elegí al prestador de tu preferencia.

y elegí al prestador de tu preferencia. Anotar los datos del prestador y comunicarse para pedir un turno.

Cuáles son las servicios disponibles en el plan Sonrisa Mayor

Endodoncia

Urgencias

Alta Complejidad

Rehabilitación

Diagnóstico por imágenes

Además, ofrecen atención odontológica a domicilio para afiliados con dificultades o impedimentos para movilizarse, afiliados institucionalizados o que requieran anestesia, monitoreo e internación.

Por otra parte, la propuesta incluye la cobertura total para la elaboración de prótesis dentales, tanto totales como parciales, y la colocación de implantes para quienes perdieron piezas dentarias. Para acceder a estos beneficios, los afiliados deben presentar su DNI y la credencial de PAMI. En caso de que corresponda, también la orden de derivación.

Por otra parte, los afiliados tienen la alternativa de hacer consultas odontológicas sin necesidad de sacar turno previamente. Es decir, pueden solicitar atención directa con su odontólogo asignado y concurrir sin necesidad de reservar una cita.

¿Qué es "Mi PAMI"?

PAMI ofrece prestaciones médicas, programas de prevención y asistencia en centros de atención distribuidos en todo el país. Con la idea de agilizar los trámites, la entidad renovó su plataforma digital e incorporó nuevas funcionalidades en la app “Mi PAMI”.

Esta aplicación, totalmente gratuita, está diseñada para "acercar servicios, trámites y consultas a sus afiliados de manera digital, sencilla y segura". Con esta herramienta, los beneficiarios de PAMI pueden visualizar su historia clínica, solicitar turnos médicos, acceder a resultados de estudios, validar recetas e incluso recibir recordatorios sobre fechas destacadas.

La lista de los trámites que se pueden hacer desde "Mi PAMI"