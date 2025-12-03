Marcelo Rucci apuntó a los "caranchos" por estafas a la ART de Petroleros: "Es una locura"

Siete trabajadores petroleros con incapacidades del 54 al 120 % negaron haber sido revisados por el médico. Buscan que se realice una nueva pericia médica.

La ART del Sindicato de Petroleros Privados , MEOPP, denunció por estafas a un reconocido perito médico que firmó certificados truchos de incapacidad para trabajadores que seguían en actividad, sin siquiera atenderlos ni verlos. El secretario general y presidente del Consejo Directivo, Marcelo Rucci , aseguró a LM Neuquén : "Es una locura, algo que no sé cómo explicártelo, el nivel de caradurez de los caranchos ".

Se trata de la segunda estafa médica detectada este año, luego de la denuncia por cirugías fantasmas que un grupo de traumatólogos y anestesistas facturaron, pero nunca realizaron a 12 pacientes pediátricos, hijas e hijos de petroleros que se atendían por la obra social, OsPePri.

Esta vez, el caso surgió directamente de la preocupación por el estado de salud de unos 7 trabajadores del yacimiento El Portón . Rucci presentó la denuncia junto con G onzalo De La Sierra , Gerente General de la ART, y apuntó: " Nunca, en ninguno de los casos, el médico que firmaba los vio ".

meopp.jpg

Cómo saltaron a la vista las estafas a la ART de Petroleros

"La investigación nace porque resulta que nos notifican del estado de incapacidad de los compañeros por intermedio del gremio, que daban incapacidades de alrededor del 100 %. Entonces decimos, 'che, ¿alguien preguntó cómo estaban esos compañeros?'", explicó Rucci, en diálogo con este medio.

En aquella instancia no había sospecha, solo preocupación por el estado de salud de los petroleros: "Dije 'preguntemos a la familia' porque imaginate, sos una planta, no podés hablar ni siquiera".

Pero la sorpresa invadió a la comisión directiva, que averiguó y encontró que la totalidad de los trabajadores que habían presentado incapacidad del 54%, 59%, 67.5%, 73.5% en dos casos, 102% y 120%, estaban trabajando en el mismo turno y cuadrilla, para el yacimiento El Portón, de Buta Ranquil, de la empresa empleadora, OIL MYS SA.

El yacimiento El Portón El yacimiento El Portón, ubicado en Buta Ranquil, en el norte neuquino.

"En el caso del 120% te agregan daños morales, pero estaban todos trabajando, cuando con esas incapacidades no deberías trabajar ni estar en pie", dijo Rucci y agregó que incluso le pidieron a dos de los trabajadores que se presenten en las oficinas para evaluar su situación y llegaron caminando.

Los petroleros que fueron citados deschavaron al médico que había firmado las supuestas incapacidades de los trabajadores que sustentaban las demandas millonarias.

Para recabar evidencia que apunta a que las pericias médicas nunca se realizaron, el Perito liquidador de la Mutual, asistido por escribano público y con la participación de la médica Paula Belén Rosales, constató que los trabajadores nunca fueron entrevistados por el doctor M.G. en las fechas en que supuestamente se efectuaron las pericias.

Los siete trabajadores aseguraron frente al escribano y a la médica que "jamás fui revisado por ese médico, jamás estuve en su consultorio".

Cómo operaba la banda de "caranchos": la acusación de asociación ilícita

"Uno dijo que tenía un dolor de hombro, dijo que lo vio el abogado que inició el juicio, pero nunca lo atendió un médico. Claro: el abogado los miraba, les preguntaba qué les dolía, y ponía porcentajes, el médico solo firmaba", relató.

La inquietud fue investigar cómo se originó la mecánica de la estafa. "Habíamos tenido un juicio que uno de esos compañeros anteriormente lo habíamos pagado por 80% de incapacidad, se ve que les han comentado ¨hace juicio a la ART que es fácil¨, que cobraban el juicio y seguían trabajando".

Según lo investigado, a partir del exitoso juicio ganado a la ART, el abogado sedujo al resto de la cuadrilla, porque eran 8 de la misma empresa, que según la demanda tuvieron un accidente en la misma máquina, en el mismo turno y trabajando para la misma empresa.

Rucci sindicato de petroleros (1) Sebastián Fariña Petersen

En este sentido, Rucci advirtió la gravedad de la estafa procesal y fraude: "esto fue una avivada de los abogados y el médico. Si un compañero tiene un accidente y se lesiona, no tenemos ningún problema en pagar, pero el problema es estos abogados que forman una asociación ilícita, que le decían 'te voy a iniciar el juicio por el problema del hombro'. Había compañeros que no sabían qué monto habían pasado de incapacidad, porque los hacían firmar un poder". A partir de ese momento, ninguno de los trabajadores tenía conocimiento de la continuidad del trámite.

Frente al descubrimiento, el secretario gremial, consideró: "es una locura, algo que no sé cómo explicártelo, el nivel de caradurez de los caranchos" e insistió: "el médico que firmaba y nunca atendió a ningún paciente, ni siquiera un enfermero".

Cómo continúa la investigación por fraude y estafas a petroleros

Los expedientes de los siete trabajadores que presentaron demandas en el Juzgado Civil, suman alrededor de 1 millón 800 mil dólares que debería pagar la ART.

Según la querella, representada por Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Hertzriken Catena, el método delictivo consistía en valerse de un informe, pericia o certificado, presuntamente rubricado por el perito de la lista, identificado como M.G. que aunque se presentaba como documental, en verdad era falso,

El propósito de presentar este documento falso fue engañar al magistrado, Carlos Choco, Juez de Primera Instancia titular del Juzgado Civil, y así obtener una sentencia favorable y generar un desplazamiento patrimonial millonario en perjuicio de la ART.

"Todavía no pagamos, el problema es que estos tipos, los peritos cobran por el monto del juicio, no cobran un sueldo, es un tema de dos o tres vivos que agarran a los compañeros y hacen esta maniobra, el problema es la estafa ", indicó Rucci.

Según informó, a partir de la denuncia que realizaron desde MEOPP se llegó a una instancia donde se habilitó a un perito médico de Zapala para que realice nuevos diagnósticos médicos: "vamos a ver si por esa vía, o la que tenga que ir si realmente un perito determina la incapacidad, que sea transparente, porque ya nos pasó el 120 %, estaría muerto, es un fallecimiento, no existe".