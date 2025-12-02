"Por meterte con macho ajeno": la pelea que desencadenó el ataque con agua hirviendo a docentes

Se conoció el impactante video de la pelea entre las adolescentes que desencadenó en el ataque en una escuela del Gran Buenos Aires. Los detalles.

Este martes se conoció el brutal episodio de violencia que tuvo lugar en una escuela secundaria el viernes pasado, donde padres ingresaron al establecimiento y quemaron con agua hirviendo a docentes .

De acuerdo a las primeras versiones, todo se inició por la pelea que protagonizaron dos alumnas, que fueron separadas por los docentes. El ataque ocurrió el viernes de la semana pasada dentro del complejo educativo de Grand Bourg, en provincia de Buenos Aires, que integra a la Escuela Secundaria N°18, la Escuela Primaria N°29 y el inicial.

Efectivamente, se confirmó que el foco inicial de la violencia fue la pelea por un chientre dos estudiantes , cuyo origen quedó explícito en un video que se hizo viral en redes sociales donde se escucha a una de las implicadas gritar: " Te pasa por meterte con macho ajeno" .

En el video se ve como ambas jóvenes se agreden en el suelo, tirándose del pelo y golpeándose en la cabeza, mientras una tercera voz incita la violencia con frases como: "¡Rompele la boca! ¡Dale la cabeza contra el piso!".

La violencia que terminó con docentes quemados con agua hirviendo

La agresión escaló rápidamente, llevando el conflicto hacia el interior del complejo educativo y terminó con docentes agredidos y quemados con mate cocido, como también destrozos dentro del establecimiento.

Según la reconstrucción que realizaron los docentes, la familia de la joven que fue agredida irrumpió en el edificio minutos antes de la merienda. De forma exaltada y violentamente, patearon el portón del comedor que vincula la primaria con la secundaria. Allí sorprendieron a un grupo de auxiliares que preparaba los alimentos.

La maestra Laura Sosa explicó en redes sociales: "Entraron a los gritos, irrumpieron sin control y buscaron agredir directamente a nuestras auxiliares".

"Fueron atacadas, insultadas y rociadas con mate cocido caliente, sufriendo quemaduras y un shock emocional enorme. La violencia se dirigió principalmente hacia ellas, que estaban cumpliendo con su tarea cotidiana de alimentar a nuestros estudiantes", agregó.

El caos se extendió por el establecimiento, con gritos, golpes y corridas. Los agresores exigieron a las docentes que se encerraran en las aulas junto a los estudiantes, quienes no comprendían el motivo del ataque. La directora de la escuela fue amenazada y varias auxiliares resultaron con lesiones. La disputa incluso se trasladó a la plaza ubicada frente al colegio.

— INFORBANO (@Inforbanodiario) December 1, 2025

Le tiraron ollas con agua hirviendo del mate cocido

La familia tomó las ollas con agua hirviendo del mate cocido de la merienda y se las tiraron a los docentes que estaban en el lugar. Luego, destrozaron el establecimiento.

El portón del comedor, que separa los distintos niveles, quedó destruido, al igual que las mesas que los chicos utilizan para almorzar y merendar. Las bebidas terminaron volcadas en el piso y los platos y vasos fueron destruidos.

Belén, madre de la adolescente involucrada, negó que su familia haya generado destrozos, aunque sí aclaró que empezaron a patear la puerta porque la menor, que estaba golpeada, no salía. "Mi hija tuvo que ir al hospital después y le hicieron estudios", completó.