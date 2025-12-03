Asamblea de ATE decide sobre la propuesta salarial del Gobierno: ¿Qué pasa con las clases?

El gremio de los estatales convocó a retiros, por lo que la actividad pública podría verse afectada durante la mañana y el mediodía.

La asamblea de ATE debatirá y decidirá, este miércoles a la mañana, la propuesta salarial del Gobierno de Neuquén . El gremio de los estatales no convocó a paro, sino a retiros para asistir al encuentro, de modo que las clases y otras actividades de organismos públicos podrían verse afectadas.

El gobierno provincial elevó una propuesta a los gremios UPCN y ATE que incluye una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio de 2026, cuyos períodos de actualización se aplicarán en abril y julio de 2026.

Para la actualización de abril se considerará el salario de marzo , al que se le aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo. Para la actualización de julio, se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en abril.

Paritarias ATE - Gobierno 02-12-2025 (12) Claudio Espinoza

Las variaciones de IPC se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado y publicado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional.

Además, el ofrecimiento oficial incluye el pago durante la segunda quincena de enero de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos. Para el supuesto de los sectores que se encuentren sujetos a incrementos vinculados a otros acuerdos fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, sólo podrán percibir este concepto, quedando excluidos de cualquier otra percepción extraordinaria.

Compensación

También se pagará durante abril de 2026 una compensación por Ropa de Trabajo correspondiente al primer semestre del próximo año, equivalente a la actualización del importe abonado por este concepto en septiembre 2025 por la variación del IPC ponderado de septiembre de 2025 a marzo 2026 inclusive.

Los trabajadores comprendidos en ese concepto serán los encuadrados en las leyes 3487, 3046, 3077, 3215, 3326, 3373,3475, 2937, 3476, 2942, 3395, 3524, 3543 y 3523. Quedan excluidos de la compensación las trabajadoras y los trabajadores del ISSN y CIPPA de la Ley 3373, y de los Convenios de EPEN y EPAS.

Finalmente, la propuesta del gobierno incluye la actualización por IPC ponderado de los importes de las Asignaciones Familiares establecidos en el Decreto 418/22.

Asamblea ATE (13).jpg Anahi Cárdena

Asamblea de ATE

La asamblea de ATE para debatir la propuesta fue convocada para este miércoles a las 9, en la sede gremial ubicada en Yrigoyen 554. El secretario general, Carlos Quintriqueo, confirmó a LM Neuquén que se convocó a retiros de los lugares de trabajo para poder asistir al debate.

De esta forma, algunas actividades de los organismos públicos podrían verse afectadas durante la mañana y lo mismo podría ocurrir con las clases, ante la posible ausencia de los trabajadores auxiliares de servicio.