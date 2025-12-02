Atención Alto Valle: se espera una mañana traumática por operativos en el puente carretero

La dirección de tránsito de Neuquén realizará este miércoles tareas de acompañamiento a camiones, lo que podría afectar la circulación.

Las demoras en los puentes generan cada vez más fastidio en los trabajadores.

La jornada del miércoles 3 de diciembre podría experimentar demoras en el tránsito , debido a dos operativos simultáneos que partirán desde el Puente Carretero que une Neuquén con Cipolletti. Los controles requerirán las tareas de acompañamiento a camiones, cortes de calzada y maniobras especiales.

Desde la dirección de tránsito solicitan a los automovilistas anticipar los recorridos o tomar vías alternativas, ya que las intervenciones podrían generar congestión en horas laborales .

El primer operativo comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 21 , con el traslado de una grúa de gran porte desde el Puente Carretero hasta la intersección de las calles Periodistas Neuquinos y Avenida Argentina . En ese punto está previsto un corte total de calzada , ya que se realizarán tareas de reparación de una grúa torre, por lo que se recomienda evitar la zona y optar por otros caminos para reducir las demoras.

El segundo operativo se desarrollará de 8:30 a 11, cuando el personal de tránsito acompañe el traslado de un camión desde el Puente Carretero hacia la calle Río Negro al 755. En el lugar se realizará una descarga de mercadería, lo que implicará un corte de media calzada, para el posterior desplazamiento del vehículo hasta la Avenida Mosconi.

Acompañamientos desde el Puente Carretero

Los operativos demandarán la presencia del personal municipal para garantizar la seguridad durante los desplazamientos y maniobras. La magnitud de los vehículos involucrados, sumada a los tiempos de descarga y reparación previstos, anticipan jornada con demoras en la circulación, especialmente en los horarios de mayor movimiento.

En el sector del corte total de calzada, previsto en Periodistas Neuquinos y Avenida Argentina, se trabajará durante gran parte del día, por lo que se recomienda a los conductores optar por vías alternativas como Ignacio Rivas o Laínez.

Para quienes circulen por principal corredor que conecta Neuquén con Cipolletti, se recomienda precaución adicional en los horarios de inicio de ambas maniobras.

Otros cortes

El personal de tránsito informó que este miércoles habrá también un importante movimiento en calle Leloir por descarga de hormigón. El primero tendrá lugar de 8 a 15 a la altura del 133, mientras que el segundo será de 15 a 19 hs en Leloir al 843.

Por último, sobre la misma calle al 843, se realizará un corte de media calzada, de 15 a 19 horas.

Desde las 8 hasta las 18 habrá tareas de acompañamiento y retiro de un camión en calle Luis Beltrán al 4200 hasta Avenida Olascoaga. Los trabajos incluirán un corte de media calzada en la zona.

Entre las 14:30 y las 18 en Belgrano y 9 de julio habrá una interrupción total de tránsito por descarga de hormigón con la utilización de una torre grúa.

Consultar el estado

Desde la dirección de tránsito, recordaron que existe una aplicación de navegación gratuita, Waze, que actualiza segundo a segundo el estado de todos los cortes, desvíos y restricciones vigentes. La app se puede descargar desde Google Play Store (Android) o la App Store de Apple (iOS) y ofrece funciones como alertas de tráfico, accidentes y radares.

Además, el programa permite a los usuarios visualizar rutas alternativas para evitar sectores congestionados.

En la capital neuquina, Waze dispone también un mapa de la ciudad que permite detectar dónde están ubicadas las 200 cámaras que están activas para realizar fotomultas.