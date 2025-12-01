Impactantes imágenes: un colectivo retrocedió y atropelló a un inspector de tránsito

El hombre quedó debajo de la unidad mientras varias personas gritaban para advertir al chofer. Todo quedó grabado. IMÁGENES SENSIBLES.

Imágenes increíbles se viralizaron en las últimas horas de un impactante accidente, donde un inspector se salvó de milagro . Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que el hombre fue sorprendido por un colectivo que retrocedía.

El inspector de tránsito no logró advertir la maniobra marcha atrás en la dársena de la línea 34. En aquel momento, el colectivo lo embistió de espaldas y lo pasó por encima. En las imágenes captadas en la terminal de Liniers - provincia de Buenos Aires - se lo ve saludando y haciendo señas a los choferes que circulaban por la zona, mientras realizaba tareas de control.

La víctima cayó al suelo, quedó debajo del paragolpes y, en una reacción desesperada, se dio vuelta y golpeó con fuerza el colectivo para intentar alertar al chofer. Según el registro de las cámaras, el accidente ocurrió el jueves de la semana pasada.

Un colectivero dio marcha atrás y atropelló a un inspector

El hombre quedó debajo del colectivo que lo embistió de espaldas

El video evidencia que el inspector cayó al suelo y quedó atrapado debajo del paragolpes delantero. En una reacción inmediata, se dio vuelta, quedó boca arriba y golpeó con fuerza la parte delantera del colectivo para alertar al chofer sobre la situación.

Al mismo tiempo, según reportaron medios locales, las personas que estaban en la dársena comenzaron a gritar desesperadamente: "¡Pará, pará! ¡Lo pisaste a un tipo!", mientras pedían asistencia.

Varios testigos corrieron hacia la unidad para advertir al conductor y asistir al inspector. Hasta el momento no trascendió el parte médico oficial ni el estado de salud del trabajador, aunque en las imágenes se observa que logró moverse tras el impacto.

colectivo atropella inspector (1)

Un colectivo atropelló a una mujer en plena avenida

El tremendo accidente que tuvo como protagonista al inspector no es el único que ocurrió en los últimos días. Días atrás se conoció un impactante episodio, ya que se registró el momento exacto en el que un colectivo atropelló a una mujer que cruzaba la senda peatonal.

El violento accidente fue captado por una cámara ubicada en la parte frontal del vehículo. El colectivo de la Línea 76 circulaba en plena Avenida Corrientes en la ciudad de Buenos Aires, en dirección a la estación Federico Lacroze cuando de improviso, la colisión generó un cuadro dramático.

El brutal impacto generó una gran conmoción en las personas que caminaban por la zona y los propios pasajeros del colectivo, quienes se bajaron de la unidad para asistirla.

choque mujer colectivo

El video también captó el instante posterior al impacto y reveló la angustia del chofer al darse cuenta del impacto. "¡Nooo, por favor! Llamen a la ambulancia", gritó el conductor, quien frenó rápidamente al ver a la mujer desplomada en la avenida.

Según informó el portal SM Noticias, las autoridades médicas indicaron que la mujer sufrió politraumatismos y fue ingresada para su estabilización.

Momentos antes del siniestro, el colectivero desvió su atención hacia lo que parecía ser una planilla de trabajo o el espejo retrovisor. Asimismo, a través de los videos de las cámaras de seguridad, se verificó que el conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad.