Qué prestaciones de ANSES cobran el aguinaldo de diciembre 2025 y quiénes quedan afuera

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) recibirán en diciembre el segundo Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo . Sin embargo, desde el organismo previsional aclararon que este beneficio no alcanza a todas sus prestaciones y varios de sus programas más populares quedan excluidos del pago.

A diferencia del sector privado, donde las empresas tienen tiempo hasta el 18 de diciembre para realizar el pago, la ANSES dispuso que el segundo aguinaldo se depositará automáticamente en la misma fecha y cuenta bancaria donde cada beneficiario cobra habitualmente, según la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Por lo tanto, no serán necesarios trámites adicionales ni gestiones especiales.

Desde el organismo estatal precisaron que solo tres grupos de beneficiarios recibirán el Sueldo Anual Complementario correspondiente a la segunda mitad del año. Ellos son:

Jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) : se depositará junto al haber de diciembre, con el aumento mensual y el bono extra de $70.000 en caso de corresponder.

: se depositará junto al haber de diciembre, con el aumento mensual y el bono extra de $70.000 en caso de corresponder. Pensiones No Contributivas (PNC): incluye pensión por invalidez, pensión por vejez y pensión para madres de siete o más hijos.

incluye pensión por invalidez, pensión por vejez y pensión para madres de siete o más hijos. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): la prestación, que equivale al 80% de la jubilación mínima, también incluye el aguinaldo.

aguinaldo.jpg Para calcular el aguinaldo, se toma el 50% del mejor ingreso bruto entre julio y diciembre de 2025.

En cambio, quedan excluidas del pago de aguinaldo estas prestaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Embarazo

Seguro de Desempleo

Becas Progresar

Programas complementarios administrados por el organismo

Cómo se calcula el aguinaldo de la ANSES

A la hora de calcular el segundo SAC del año, se toma en cuenta el 50% del mejor ingreso mensual bruto cobrado en el semestre conformado entre julio y diciembre de 2025. Como los haberes tienen actualizaciones mensuales por inflación, el más alto será justamente el de diciembre, que incluye el incremento del 2,3% establecido por las resoluciones oficiales del mes.

Por ejemplo, con el nuevo aumento, la jubilación mínima en diciembre llegará a $340.879,59, sin bono. Entonces, para establecer el aguinaldo, se toma el 50% de esa cifra, es decir, $170.439,79. Incluyendo el haber mensual, la suma fija y el SAC, los beneficiarios de este sector embolsarán en el último mes del año una suma total de $581.319,38.

anses-jubilados.jpg Junto al aguinaldo, los jubilados de la mínima cobrarán un aumento mensual y el bono extraordinario.

Cuándo se cobra el aguinaldo los jubilados y pensionados de la ANSES

De acuerdo al cronograma de pagos informado por la ANSES, las siguientes son las fechas establecidas para la percepción de los haberes jubilatorios correspondientes al mes de diciembre de 2025, el bono complementario y el aguinaldo:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

Documentos terminados en 0, a partir del 9 de diciembre

Documentos terminados en 1, a partir del 10 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del 11 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del 12 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del 15 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del 16 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del 17 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del 18 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del 19 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del 22 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del 23 de diciembre

Pensiones no contributivas: