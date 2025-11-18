El organismo previsional aumentó los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) para casos puntuales, como matrimonio, nacimiento y adopción.

ANSES paga bono de $100.000 en noviembre 2025: quiénes lo cobran y cómo tramitarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) dispuso para noviembre 2025 un aumento de 2,1% de las Asignaciones de Pago Único (APU) dirigidas a trabajadores registrados y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares ( SUAF ). El incremento corresponde al ajuste que periódicamente se realiza a través de la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Las APU tienen como objetivo fortalecer los ingresos de las familias que atraviesan situaciones especiales , como matrimonio, nacimiento o adopción , con el propósito de acompañar en los gastos iniciales derivados de esos eventos. Como indica su nombre, el pago se hace por única vez y el monto puede ir desde casi $70.000 hasta poco más de $400.000 , dependiendo del caso.

Las APU están destinadas a los trabajadores registrados , tanto del sector público como privado, que estén cubiertos por el SUAF, así como a los beneficiarios de la Prestación por Desempleo y trabajadores eventuales o temporarios . También pueden acceder a este beneficio las personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo ( ART ).

ANSES discapacidad El bono de ANSES está dirigido a trabajadores registrados y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares.

En el caso de matrimonio , la ANSES paga este mes $104.279 para cada cónyuge si cumple con los requisitos establecidos.

En tanto, por nacimiento , el bono es de $69.519 ,

mientras que en el caso de adopción, la ayuda económica llega a $417.116 para solventar diferentes gastos del trámite.

Quiénes pueden acceder a la APU de ANSES

El programa de la Asignación de Pago Único de la ANSES está dirigido al siguiente grupo de personas:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada

Trabajadores rurales

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo

anses pesos.jpg Las Asignaciones de Pago Único (APU) tuvieron en noviembre un aumento de 2,1%.

Cómo tramitar el bono de más de $100.000 de ANSES por matrimonio

La solicitud para acceder a la APU por matrimonio, nacimiento y adopción se puede realizar de dos maneras:

Presencial : los interesados deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar que los datos personales estén actualizados y pedir un turno para el trámite "Asignaciones de Pago Único" . Luego deben presentarse en la oficina correspondiente con la documentación solicitada (DNI, acta de matrimonio, partida de nacimiento o sentencia de adopción).

: los interesados deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar que los datos personales estén actualizados y . Luego deben presentarse en la oficina correspondiente con la documentación solicitada (DNI, acta de matrimonio, partida de nacimiento o sentencia de adopción). Virtual: ingresar a la página oficial de ANSES, completar el formulario de solicitud digital y adjuntar la documentación escaneada. Posteriormente, deberán esperar la confirmación por correo electrónico de que su solicitud fue procesada.

Los requisitos para solicitar una APU por matrimonio incluyen:

Acreditar el matrimonio en la base de datos de ANSES (presentando el acta correspondiente en una oficina de ANSES o mediante el Registro Civil)

en la base de datos de ANSES (presentando el acta correspondiente en una oficina de ANSES o mediante el Registro Civil) Cumplir con los topes de ingresos vigentes , tanto individuales como del grupo familiar

, tanto individuales como del grupo familiar Tener una antigüedad mínima de seis meses en el empleo actual (para trabajadores en relación de dependencia)

Tras la aprobación del trámite, el pago por única vez se deposita dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la solicitud directamente en la cuenta bancaria del titular, junto al resto de las asignaciones que le correspondan.

Embarazos fraudulentos. Anses.jpg La ANSES otorga un bono por única vez por nacimiento y adopción.

Qué se debe presentar para el cobro de la APU por nacimiento o adopción

Quienes emitan la solicitud ante el organismo tendrán que acatar estos requerimientos:

En el caso de nacimiento, el niño debe tener entre 2 meses y 2 años

En el caso de adopción, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia

Asimismo, al momento de iniciar el trámite es obligatorio presentar la siguiente documentación: