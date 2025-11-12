Actualizaron la AUH por discapacidad: ¿de cuánto es el aumento para noviembre 2025?

Según lo comunicó la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), los beneficiarios de la AUH por discapacidad perciben un aumento en noviembre de 2025 . ¿De cuánto es?

En su portal oficial, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que, en noviembre de 2025 , los beneficiarios de las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de acuerdo al IPC informado por el Indec. Así, ¿de cuánto es el incremento que perciben los titulares de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad en el anteúltimo mes del año ?

Cabe recordar que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En consecuencia, el incremento previsto para noviembre de 2025 se debe al IPC registrado en septiembre de 2025.

En noviembre de 2025 , los titulares de la AUH por discapacidad perciben un total de $389.733, producto del aumento del 2,08% establecido según el IPC registrado en septiembre de 2025 .

Cabe remarcar que la Anses abona solo el 80% del total mencionado más arriba ($311.786,40). El 20% restante (aproximadamente $77.946,60) se cobra luego de presentar la Libreta AUH, donde se acredita los controles de salud, la vacunación al día y que el beneficiario asista a la escuela.

Es oportuno señalar que, al igual que la AUH por discapacidad, otras asignaciones también reciben incrementos en los montos en noviembre de 2025:

Asignación Universal por Hijo: $119.691.

Asignación Familiar por Hijo: $59.851.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $194.873.

En su portal oficial, la Anses subraya que la AUH por discapacidad les corresponderá a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:

Desocupado.

Trabajador no registrado o sin aportes.

Trabajador de casas particulares.

Monotributista social.

Trabajador temporario con reserva de puesto por enfermedad incapacitante.

Asimismo, el organismo previsional especifica que el hijo/hijo con discapacidad debe:

Residir en el país, contar con autorización expresa de la ANSES vigente y ser soltero, divorciado, separado legalmente o viudo. Puede ser hijo, adoptado o estar en guarda, cuidado personal, tutela o curatela a la persona acordada por autoridad judicial. Para el hijo con discapacidad no existe límite de edad.

vigente y ser soltero, divorciado, separado legalmente o viudo. Puede ser hijo, adoptado o estar en guarda, cuidado personal, tutela o curatela a la persona acordada por autoridad judicial. Para el hijo con discapacidad no existe límite de edad. Ser argentino o extranjero con residencia legal mínima de 3 años.

Tener CUD (Cetificado Único de Discapacidad) vigente emitido por organismo oficial.

El pago de esta asignación corresponde aunque el hijo/hijo con discapacidad trabaje en relación de dependencia o perciba cualquier prestación de la Seguridad Social.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo por Discapacidad, que cuente con autorización expresa de la ANSES vigente, no rigen topes máximos de ingresos ni individuales ni del grupo familiar.