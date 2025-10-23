ANSES confirmó el monto del bono de noviembre para los jubilados: ¿hay aumento?

El organismo previsional, Anses , volverá a pagar la suma fija extraordinaria, junto a un incremento de 2,1% para todos sus beneficiarios.

El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ), continuará otorgando en noviembre 2025 el bono extraordinario para jubilados que cobren la mínima. De no mediar cambios, seguirá siendo de $70.000 , cifra en la que se encuentra congelado desde hace un año y medio.

Además, en noviembre, el organismo previsional dará un incremento de 2,1% para sus casi 7.900.000 beneficiarios. Desde abril de 2024, el Ejecutivo nacional estableció un mecanismo de aumentos mensuales en las jubilaciones y pensiones, con el objetivo de no perder cierto poder adquisitivo ante el aumento de precios y la coyuntura económica. Para esta suba, se tiene en cuenta el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) difundido dos meses atrás por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

En octubre, el INDEC informó que la inflación de septiembre fue de 2,1% , la más alta en los últimos cinco meses. Por lo tanto, ese porcentaje será el incremento en jubilaciones y pensiones correspondiente a noviembre próximo. La cifra también se tomará para actualizar otros programas sociales de la ANSES , como la Asignación Universal por Hijo ( AUH ), Asignación por Embarazo ( AUE ) y otras Asignaciones Familiares (SUAF).

anses-jubilados.jpg Los jubilados de la ANSES volverán a cobrar el bono extraordinario en noviembre.

Con el aumento de 2,1%, la jubilación mínima llegará en noviembre a $333.157,28, sin bono. Pero si se le agrega la suma extra de $70.000, alcanza los $403.157,28. En tanto, el haber máximo trepará a $2.158.966, mientras que Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) saltará a $266.498,32 sin bono y a $336.498,32 con bono.

Qué jubilados no recibirán el bono en noviembre 2025

El refuerzo económico de $70.000 está destinado a Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez. De acuerdo a la suma del haber que perciban, algunos beneficiarios cobrarán la totalidad del bono, otros recibirán un proporcional y para una franja determinada no se incluirá ninguna suma fija.

Con el incremento automático de 2,1%, la jubilación mínima en noviembre 2025 llegará a $333.157,28. Y si se le suma el bono de $70.000, alcanzará los $403.157,28. De esta manera, los jubilados que cobren más de la mínima pero menos de $403.157,28, recibirán un proporcional del bono extraordinario hasta llegar a esa cifra. Quienes superen los $403.157,28, no tendrán ninguna suma extra.

Anses. Jubilados. Todos los jubilados y pensionados tendrán en noviembre 2025 un incremento de 2,1% en sus haberes.

Así es el calendario de pagos en noviembre 2025

Como establece la ANSES cada mes, la fecha exacta de cobro dependerá de la terminación del documento del beneficiario y el monto de su haber. A continuación, el cronograma anunciado para noviembre:

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10/11

DNI terminados en 1: 11/11

DNI terminados en 2: 12/11

DNI terminados en 3: 13/11

DNI terminados en 4: 14/11

DNI terminados en 5: 17/11

DNI terminados en 6: 18/11

DNI terminados en 7: 19/11

DNI terminados en 8: 20/11

DNI terminados en 9: 21/11

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24/11

DNI terminados en 2 y 3: 25/11

DNI terminados en 4 y 5: 26/11

DNI terminados en 6 y 7: 27/11

DNI terminados en 8 y 9: 28/11

anses-jubilados.jpg La ANSES define la fecha de pago según la terminación del DNI del beneficiario.

Cómo será el pago del aguinaldo para jubilados y pensionados en diciembre 2025

En diciembre, la ANSES pagará el segundo Sueldo Anual Complementario (SAC) del año. A diferencia del sector privado, donde las empresas tienen tiempo hasta el 18 de diciembre para realizar el pago, el organismo previsional confirmó que el SAC se depositará en la misma fecha que el haber mensual de diciembre.

A la hora de calcular el segundo SAC del año, se toma en cuenta el 50% del mejor ingreso mensual bruto cobrado en el semestre conformado entre julio y diciembre de 2025. Como los haberes tienen actualizaciones mensuales por inflación, se descuenta que el más alto será justamente el de diciembre.

Además, en el último mes del año, al aguinaldo se le sumará el aumento mensual correspondiente a la Ley de Movilidad Previsional y, en caso de corresponder, el bono compensatorio actualmente fijado en $70.000. Esta suma extra puede cobrarse de forma total o parcial, dependiendo los casos.