Esta es la fecha de pago que la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) estableció para los beneficiarios de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social –antes Potenciar Trabajo - en octubre de 2025 . ¿Cuánto cobran?

ANSES | Este día de octubre se cobra Potenciar Trabajo: monto y calendario 2025 de "Volver al Trabajo"

Según lo subraya el Ministerio de Capital Humano, las acciones de supervisión y evaluación del programa Volver al Trabajo –antes denominado Potenciar Trabajo - son realizadas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a fin de orientar la identificación de necesidades de ajustes y adecuación para la planificación de las prestaciones. En octubre de 2025 , ¿cuándo y cuánto se cobra por el programa Volver al Trabajo –ex Potenciar Trabajo- ? ¿Qué dispuso la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) al respecto?

Cabe recordar que el Ministerio de Capital Humano especifica que el programa Volver al Trabajo tendrá como únicos beneficiarios a las personas que resulten transferidas del programa Potenciar Trabajo . Y se consigna que si se era beneficiario del Potenciar Trabajo y no se estaba incluido en Volver al Trabajo , al beneficiario le correspondía percibir el importe correspondiente al Programa de Acompañamiento Social.

El Ministerio de Capital Humano especifica que el programa Volver al Trabajo tendrá como únicos beneficiarios a las personas que resulten transferidas del programa Potenciar Trabajo.

ANSES octubre 2025: cuándo se cobra Potenciar Trabajo

Los titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social –antes pertenecientes al ex programa Potenciar Trabajo- perciben el importe correspondiente a estas prestaciones sociales el martes 7 de octubre de 2025(quinto día hábil del mes).

Cabe consignar que el importe tanto del programa Volver al Trabajo así como el de Acompañamiento Social continúa siendo de 78.000 pesos, el mismo monto que sus beneficiarios cobraron en septiembre de 2025. El monto se acreditará de manera automática en sus cuentas bancarias.

Volver al Trabajo tiene como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias socio laborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. Esto se realiza a través de su participación en actividades de formación laboral.

Desde 2024, los beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo fueron reasignados de manera directa a los programas Volver al Trabajo o de Acompañamiento Social. Para saber si corresponde percibir esta prestación social, se deben cumplimentar los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial del Gobierno: Portal Empleo.

Seleccionar la opción para ingresar como ciudadano.

Iniciar sesión con CUIL y contraseña.

Consultar si aparecemos como beneficiarios de Volver al Trabajo o Acompañamiento Social en octubre de 2025.

En el sitio Argentina.gob.ar se destaca que las prestaciones del programa Volver al Trabajo –ex Potenciar Trabajo- brinda a sus beneficiarios:

Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

Servicios de intermediación laboral.

Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.

Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

Cabe resaltar que el programa Volver al Trabajo –ex Potenciar Trabajo- tendrá una vigencia de veinticuatro (24 meses).

potenciar-trabajo Los titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social –antes pertenecientes al ex programa Potenciar Trabajo- perciben el importe correspondiente a estas prestaciones sociales el martes 7 de octubre de 2025.

Asimismo, en el sitio Argentina.gob.ar, se subrayan las obligaciones para quienes accedan al Programa: