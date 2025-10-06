Atentas familias: ya está abierta la inscripción a la escuela secundaria en Neuquén

Desde este lunes los estudiantes que egresan de la escuela primaria pueden inscribirse en la secundaria. Se extiende hasta el 4 de noviembre.

Desde este lunes 6 de octubre los alumnos y alumnas que en diciembre concluyen la primaria pueden inscribirse en la escuela secundaria de manera virtual. Conocé acá cuándo es el turno, que depende de la prioridad alcanzada por el estudiante.

Si bien el plazo para inscribirse se extenderá hasta el 4 de noviembre, hay que tener en cuenta las prioridades que tienen los estudiantes para completar el procedimiento.

Desde el Concejo Provincial de Educación (CPE) informaron que las fechas están organizadas atendiendo las seis “prioridades” establecidas en la resolución 1278/24. "Es recomendable que las familias conozcan en qué consiste esa priorización porque eso determinará el día en el cual deberán realizar el trámite", alertaron en un comunicado de prensa.

epet 14

Además, remarcaron que es necesario tener una casilla de correo electrónico habilitada para agilizar la comunicación con la institución educativa.

El portal donde las familias deberán inscribir a sus hijos es: https://inscripciones.neuquen.edu.ar/, además ahí se encuentra la información sobre requisitos y prioridades.

Durante el periodo de inscripciones tanto las escuelas como las sedes de supervisión atenderán a las familias en horarios determinados para brindar asesoramiento y habrá, además, una mesa de ayuda disponible en la web para quienes tengan dudas o inconvenientes durante el proceso de inscripción.

Si la escuela es un CPEM se recibirán llamadas de 8:30 a 15:00 y whatsapp las 24 horas en los siguientes números: 2995907284 y 2996205833. En el caso de las escuelas técnicas -EPET- o agropecuarias -EPEA-, las familias podrán consultar a los whatsapp: 2995482242 y 2995867719.

CPE - Consejo Provincial de Educacion (15).jpg

Fechas y prioridades para inscripciones a nivel Secundario

Los días lunes 6 y martes 7 de octubre se abrirá la inscripción para estudiantes con prioridad 1, 2 y 3. Del 10 al 16 de octubre será el turno de quienes tengan requisitos de prioridad 4 -escuelas que derivan y radio escolar-. Del 25 al 28 de octubre quienes entran en la prioridad 5 y, por último, del 31 de octubre al 4 de noviembre para prioridad 6.

Según la Resolución 1278/24 el orden de prioridades para ingresar a instituciones de nivel Secundario es el siguiente:

Orden 1, para estudiantes del radio escolar con discapacidad debidamente certificada por un Organismo Público Oficial JUCAID, Equipo Técnico de Escuela Especial u Hospital Público.

Orden 2, para estudiantes afectados por cambio de residencia derivado de situación de violencia familiar (Ley 2.785 artículo 9).

Orden 3, para estudiantes con hermanos que concurren al establecimiento, e hijos del personal de la institución.

Orden 4, para quienes egresaron de nivel Primario que viven en el radio escolar, con el último cambio de domicilio hasta 6 meses previos a la fecha de inscripción establecida en el Calendario Escolar Situado (CES).

Orden 5, para quienes egresaron de escuelas derivantes y que no viven en el radio escolar.

Orden 6, para estudiantes no egresados de escuela derivante que no viven en radio escolar.

Inscripción virtual

La modalidad de preinscripción será online en todas las ciudades y presencial en los parajes rurales y comisiones de fomento. Para la modalidad adultos será presencial para todas las localidades.

Una vez finalizado el período de preinscripción de cada nivel, los establecimientos irán confirmando las vacantes en orden de prioridades.