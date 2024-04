La subsecretaria de Trabajo le presentó la renuncia a Javier Milei

Tras la salida de Yasin y la llegada de Cordero, Hortal Sueldo, de vínculos cercanos al exministro de Trabajo de Mauricio Macri, Jorge Triaca, quedó en su cargo hasta este miércoles que se conoció su dimisión.

De acuerdo a las fuentes oficiales, su salida del área laboral se relaciona con su cercanía a Yasín, quien fue desplazado del cargo tras una polémica por aumentos de sueldos a distintos empleados públicos. La renuncia se da en momentos en que se profundiza el conflicto de los gremios con el Gobierno nacional por los despidos que se dispusieron en distintos organismos del estado.

Mariana Hortal Sueldo (1).jpg La renuncia de Mariana Hortal Sueldo se da en un difícil momento para el presidente, Javier Milei.

Este miércoles, la Secretaría de Trabajo fue la sede central del reclamo de los trabajadores agrupados en ATE, que anunciaron un nuevo paro para el próximo viernes en el marco de un plan de lucha contra los despidos.

Hortal Sueldo tuvo un paso por la ANSES en la gestión de Mauricio Macri, donde festejó en redes sociales la multa de 810 millones de pesos que Triaca le impuso a Camioneros, intentando llevar a la organización a una quiebra.

Otra importante renuncia

El martes, el director de Agroecología de la Secretaría de Agricultura, Eduardo Cerdá, dejó su cargo en protesta por la falta de diálogo con el titular de la cartera, Fernando Vilella, acerca de las políticas para el sector.

"No nos escucharon y dieron de baja a la mayoría de los técnicos que estaban en la Dirección de Agroecología de la Nación, la que vaciaron y disolvieron", afirmó Cerdá en un comunicado en el que explico las razones de su desvinculación voluntaria al cargo que desempeñaba.

"Antes de presentar mi renuncia, que la demoré para proteger a los compañeros que dependían de mi firma, pedimos varias audiencias a las autoridades de la Secretaría y nadie nos atendió. Por eso dejamos de estar en ese lugar; pero vamos a seguir, de todas maneras, acompañando a los municipios y a todas las organizaciones que quieran fomentar la agroecología”, agregó.

Cerdá reivindicó la aplicación de la agroecología y cuestionó al gobierno de Milei: “Son momentos difíciles, por eso hay que demostrar que en la agroecología están las respuestas, porque cuida los suelos, cuida a la gente, para que no dependa de insumos importados y pueda generar un alimento que tenga vitalidad, que nos dé salud, que nos dé alegría. No alimentos de baja vitalidad, con falta de nutrientes, que no ayudan al estrés corporal para sobrellevar estos tiempos tan complicados”.