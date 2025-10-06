Rescatan a Lupe, la perra explotada para lucrar con sus cachorros en Cipolletti

Un vecino se hizo pasar por comprador y obtuvo información para un allanamiento en 2 de febrero. Fue un operativo inédito.

Lupe estaba en mal estado de salud y quedó internada. Había tenido nueve cachorros que quedaron al resguardo de la Funbapia.

En un operativo sin precedentes en la región, policías de la Comisaría 45 junto a personal del área de Zoonosis del Municipio de Cipolletti e integrantes de la Funpabia -Fundación para el Bienestar Animal- rescataron a una perra de raza Dachshund, más conocida como salchicha, que era explotada para que tuviera cachorros y lucrar con su comercialización.

Precisamente la ejemplar, que presentó un estado delicado de salud y está internada en una veterinaria, había tenido recientemente nueve cachorros , los que quedaron en resguardo de la Funbapia.

El procedimiento, ordenado por el Ministerio Público Fiscal, se llevó a cabo el viernes último en horas de la tarde en una vivienda del barrio 2 de Febrero , aledaño al Anai Mapu.

Un negocio ilegal y redituable

La investigación surgió tras una denuncia radicada por la Fundación en la que informaban que ese lugar funcionaba como un criadero clandestino de perros salchichas, informó la Fiscalía.

Según consta en la causa, una persona anónima se hizo pasar por un comprador interesado para generar comunicación con los vendedoras y poder obtener información al respecto. De allí surgió que cada animal era vendido por la suma de 450 mil pesos.

El ofrecimiento incluía animales supuestamente vacunados y desparasitados. Además, ofrecían la posibilidad de poder ver a los cachorros en el domicilio indicado y elegir cuál llevar.

Cachorros salchichas rescatados

Desde Fiscalía explicaron que de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 293/16, Artículo 22, dicha actividad se encuentra prohibida.

Desde Funpabia se destacó que fue el “primer allanamiento por cruza ilegal” que se tiene registro en la zona y advirtieron que se trata de una práctica a la que calificaron como “industria del lucro” provoca sufrimiento a los animales.

“Es hora de detenerlo”, enfatizaron en un posteo en sus redes sociales, y pidieron a la comunidad el acompañamiento para denunciar estas irregularidades. “Los animales perecen respeto, no ganancias”, subrayaron.

La perra Lupe quedó internada

La perra madre, bautizada Lupe, se encontraba en un delicado estado de salud y quedó internada en una clínica veterinaria local. Fuentes de Funpabia a indicaron que le realizaron análisis y detectaron que presentaba fiebre y deshidratación, mientras que el test de Ehrlichia le dio positivo. Además tanto ella como sus cachorros estaban afectados por garrapatas.

“Que este allanamiento sea el primer paso hacia el fin de estas crueles prácticas lucrativas”, agregaron desde la institución protectora.

En este sentido, desde Zoonosis informaron que cruzarán información con el área de Comercio para verificar si existen criaderos de perros habilitados en la localidad, dado que se presume que la cruza de perros para ganar dinero es una práctica normalizada, aunque está regulada por la ley.