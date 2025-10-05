Javier Milei tras la renuncia de José Luis Espert: "Esto es una venganza porque la condenada está presa"

El Presidente atribuyó las denuncias contra el diputado a una represalia del kirchnerismo y aseguró que está pagando el costo de no haber interferido con la Justicia.

Javier Milei vinculó este domingo la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional con una supuesta “venganza del kirchnerismo” por la detención de Cristina Fernández de Kirchner. En una entrevista con Luis Majul en LN+, el Presidente sostuvo que desde marzo hay una “ofensiva recrudecida” contra su gobierno porque, según dijo, él es “el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”.

“Desde febrero o marzo de este año, el kirchnerismo está tirando con todo. Se recrudeció porque la condenada está presa. Esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa” , aseguró Milei. Cuando Majul le recordó que él mismo había dicho que no intervenía en causas judiciales, Milei respondió: “Ahí está el problema. Si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia, no estaría padeciendo esto”.

La entrevista tuvo lugar horas después de que Espert oficializara su salida de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, tras la polémica por una transferencia de 200 mil dólares desde una empresa vinculada al empresario Fred Machado, actualmente investigado en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.

Aunque aclaró que no fue quien pidió la renuncia del economista, Milei defendió su decisión y la calificó como un “gesto noble”. “Yo no lo eché a Espert ni lo hubiera echado porque sé que está siendo víctima de una operación”, afirmó. Y añadió: “Valoro la grandeza del profe, no porque sea culpable, sino porque esto estaba contaminando el debate y no se hablaba de lo que hay que hablar”.

El reemplazo

El Presidente insistió en que “los mismos que hicieron la operación contra Spagnuolo (ex titular de la Agencia de Discapacidad) armaron la de Espert”. En ese contexto, confirmó que Diego Santilli será el nuevo primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, y señaló que el reemplazo muestra “la lealtad y nobleza” de la alianza con el PRO.

Respecto a las posibles complicaciones por la impresión de boletas, debido a que Espert encabezaba la lista y su rostro figura en la Boleta Única Papel, Milei dijo que será una cuestión a resolver por la Justicia Electoral.

La defensa

A lo largo de la entrevista, el mandatario buscó reforzar la idea de que Espert no cometió delitos y que el caso forma parte de una estrategia para “manchar” a La Libertad Avanza. “No tengo dudas de la honorabilidad de Espert”, repitió en varias ocasiones. También arremetió contra el periodismo: “Hay algunos periodistas que no son honorables, juegan políticamente y hacen enchastres”.

“Cuando aparece la denuncia no se puede dejar de tratar. Pero nadie les pregunta nada a ellos (la oposición). Están más sucios que una papa”, lanzó.

En el tramo final de la entrevista, Milei se enfocó en las perspectivas electorales del oficialismo de cara a los comicios del 26 de octubre. “Tengo confianza en que vamos a ganar y lograr una mejor composición de las cámaras para avanzar con las reformas estructurales”, dijo.

También habló sobre su reunión con Mauricio Macri y aseguró que el expresidente “tiene un enorme prestigio internacional” y podría ser “clave para atraer inversiones”.