Este es tu día de cobro de la jubilación o pensión de octubre 2025: el calendario de ANSES

Según lo determinó la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) , este es el cronograma para el cobro de una jubilación o pensión en octubre de 2025 .

Este es tu día de cobro de la jubilación o pensión de octubre 2025: calendario ANSES

A través de su sitio oficial, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que, en octubre de 2025 , las jubilaciones , pensiones y asignaciones reciben un aumento del 1,88%. Así, quienes cobran la jubilación mínima , junto con el bono de 70 mil pesos, en el décimo mes del año perciben un total de $396.298,38. Asimismo, el organismo previsional detalló el calendario de pagos para octubre de 2025.

Por otra parte, la Anses informó que los montos de las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan establecidos de la siguiente manera:

Anses octubre 2025: cuándo cobro la jubilación

De acuerdo al cronograma de pagos informado por la Anses, las siguientes son las fechas establecidas para la percepción de los haberes jubilatorios correspondientes al mes de octubre de 2025:

Jubilados y pensionados no que no superan el haber mínimo:

Documentos terminados en 0, a partir del día 8 de octubre de 2025.

Documentos terminados en 1 y 2, a partir del día 9 de octubre de 2025.

Documentos terminados en 3, a partir del día 13 de octubre de 2025.

Documentos terminados en 4, a partir del día 14 de octubre de 2025.

Documentos terminados en 5, a partir del día 15 de octubre de 2025.

Documentos terminados en 6, a partir del día 16 de octubre de 2025.

Documentos terminados en 7, a partir del día 17 de octubre de 2025.

Documentos terminados en 8, a partir del día 20 de octubre de 2025.

Documentos terminados en 9, a partir del día 21 de octubre de 2025.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 22 de octubre de 2025.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 23 de octubre de 2025.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 24 de octubre de 2025.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 27 de octubre de 2025.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 28 de octubre de 2025.

Pensiones No contributivas:

8 de octubre de 2025: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

9 de octubre de 2025: DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Créditos. ANSES. Jubilados..jpg Para los importes correspondientes a las jubilaciones y pensiones de octubre de 2025, el organismo consideró el índice de inflación registrado en agosto de 2025.

Es oportuno señalar que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Para los importes correspondientes a las jubilaciones y pensiones de octubre de 2025, la Anses consideró el índice de inflación registrado en agosto de 2025.

Cabe resaltar que los jubilados y pensionados podrán ingresar a la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social para: