Carlos Eguía apuntó contra Nadia Márquez: "Ya renunció Espert, es tu turno"

El candidato a senador por Fuerza Libertaria pidió la renuncia de la diputada nacional tras cumplir una probation hace 12 años, incompatible con Ficha Limpia.

El candidato a senador por Fuerza Libertaria, el periodista Carlos Eguía , salió al cruce de la diputada nacional Nadia Márquez , de La Libertad Avanza (LLA), y la invitó a renunciar a su candidatura en medio de la polémica judicial que la rodea y que se ha utilizado como parte de la campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre.

“Ya renunció Espert. Es tu turno, Nadia Márquez”, lanzó Eguía en sus redes sociales, en alusión a la dimisión del economista liberal José Luis Espert, luego de conocerse su vínculo con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Tiene un pedido de extradición de los Estados Unidos, además de haberse beneficiado con presión domiciliaria en una casona de Viedma.

“Por si no lo saben, la candidata a senadora de LLA Neuquén estafó decenas de pibes con títulos truchos de una universidad fantasma, no pasa Ficha Limpia provincial y por eso busca refugio en el Senado. ¿A qué hora te bajás, Nadia?”, escribió Eguía en su cuenta de X, avivando la interna libertaria en plena campaña.

Según la información que difundió en su momento LMNeuquén, Márquez había sido beneficiada con una suspensión de juicio a prueba (probation) en una causa por estafa vinculada a un centro educativo local, y que esta situación -según la ley de Ficha Limpia provincial- le impediría ser candidata o asumir cargos públicos en Neuquén a partir de 2027. La misma surte corre la vicegobernadora destituida, Gloria Ruiz, quien es candidata a diputada nacional por su espacio, Desarrollo Ciudadano.

Nadia Márquez, el derrotero de la polémica y la campaña

La ex concejal y actual legisladora nacional evitó ir a juicio y una posible condena penal en 2013, al aceptar la probation, que incluyó el cumplimiento de pautas de conducta y la donación de leche a una fundación, antes de ser sobreseída en 2016. Hay todo un debate legal respecto a esto, ya que ese régimen de salida alternativa deja a cualquier ciudadano sin antecedentes penales. Márquez también pudo ser candidata a diputada nacional por el espacio Arriba Neuquén, (antes de tener el sello de La Libertad Avanza, partido que referencia a Leandro López y a Denisse Stillger) cuando formaba parte de la estrategia del Frente Neuquinizate de rolando Figueroa, en octubre de 2023.

"Por si no lo saben, la candidata a senadora de LLA Neuquén estafó decenas de pibes con títulos truchos de una universidad fantasma, no pasa Ficha Limpia provincial y por eso busca refugio en el Senado. ¿A qué hora te bajás, Nadia?" -Carlos Eguía, periodista y candidato a senador por Fuerza Libertaria.

Consultada por esa causa, Márquez había respondido con ironía. “Me halaga que estén tan preocupados por una candidatura mía en la provincia, no la estaba considerando hasta este momento. Se ve que no estoy viendo algo que otros ven”.

Y agregó: “No es un tema que me preocupe, hay elecciones provinciales recién en 2027 y mi norte es terminar de organizar el partido de La Libertad Avanza". Sobre la Ley de Ficha Limpia, que inhabilita a quienes se acogieron a una probation, Márquez fue más allá y cuestionó su validez constitucional.

"Díganme si tiene lógica, son brutos"

“Díganme si tiene lógica y si respeta las garantías constitucionales en una provincia. Yo creo que no. Me preocupa que nadie de los 35 diputados se haya percatado de una situación así: o son muy brutos o es adrede y tiene destinatario, cualquiera de las dos cosas son malas”.

La polémica crece dentro del espacio libertario en estas horas, tras la renuncia de Espert y Eguía, mediante el mensaje en la red social busca que la legisladora tome la misma actitud. Sin embargo, el escándalo en el que se vio envuelto la diputada nacional viene desde hace tiempo.