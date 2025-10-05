El clima en Neuquén

Estallaron los memes tras la renuncia de José Luis Espert: las redes no perdonaron al economista liberal

Minutos después del anuncio de su renuncia, usuarios de X y otras plataformas inundaron internet con bromas, ironías y comparaciones.

Las redes sociales se convirtieron, una vez más, en escenario de humor político. Apenas unos minutos después de que José Luis Espert anunciara su renuncia a la candidatura de diputado nacional por Buenos Aires —y que el presidente Javier Milei confirmara haberla aceptado—, los memes comenzaron a multiplicarse a un ritmo vertiginoso.

En cuestión de horas, la expresión “Por la Argentina, doy un paso al costado” pasó de ser el título solemne de una carta política a convertirse en tendencia nacional en X (ex Twitter), Instagram y TikTok. Con ironía y creatividad, los usuarios transformaron la frase en el nuevo eslogan humorístico del día.

El humor digital no tardó en cruzar de una red a otra. Lo cierto es que, más allá de las posiciones políticas, el episodio demostró una vez más cómo la conversación pública argentina se traslada inmediatamente al terreno del humor. Cada frase, gesto o foto se transforma en material de sátira colectiva en cuestión de minutos.

Mirá todos los memes

