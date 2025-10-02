Los mejores memes de la victoria de River ante Racing

El Millonario eliminó a la Academia en la instancia de semifinales de la Copa Argentina y las redes estallaron.

El duelo entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina fue uno de los que más morbo genero en el último tiempo. Además de ser dos de los equipos más grandes del país, este duelo contaba con la particularidad de ser el primero donde Maximiliano Salas iba a enfrentar a su ex equipo.

El Millonario se impuso por 1 a 0 y lo hizo con gol del propio delantero que le quitó a la Academia en el último mercado de pases, sellando una ley del ex que aumentó la polémica entre ambos equipos y generó múltiples comentarios en las redes sociales, donde una vez consumada la eliminación del equipo de Avellaneda, aparecieron los mejores memes .

"Hoy el Huevo va a jugar tranquilo, con la experiencia que tiene va a manejar bien la situación"

El Huevo Acuña cada vez que se le cruzaba un jugador de racing: pic.twitter.com/00lI1lsZf9 — Termontiel (@Termontiel_) October 2, 2025



El Huevo Acuña cada vez que se le cruzaba un jugador de racing: pic.twitter.com/00lI1lsZf9 — Termontiel (@Termontiel_) October 2, 2025

Maravilla martinez yendo al vestuario de River cuando termine el partido: pic.twitter.com/zlb9UpCkWJ — Tudo passa (@Meel_Galarza) October 2, 2025

entra rojo

el primer contacto de rojo* pic.twitter.com/8G6D0MyYg3 — tomiii_ (@tomiii_CABJ) October 2, 2025



el primer contacto de rojo* pic.twitter.com/8G6D0MyYg3 — tomiii_ (@tomiii_CABJ) October 2, 2025

gallardo aprovechando el humo para ir a buscar a zuculini y así completar la colección de héroes de madrid pic.twitter.com/LkCWtDe2Xj — . (@Francoagustin6) October 2, 2025

Costas viendo el gol de Salas pic.twitter.com/u1uaabdkVA — Nico (@NicolasSchrute) October 2, 2025

Así fue la victoria de River contra Racing por Copa Argentina

River le ganó por 1 a 0 a Racing en el Gigante de Arroyito y se metió en las semifinales de la Copa Argentina, en donde se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Con el único tanto de Maximiliano Salas a los cinco minutos del partido, el equipo de Marcelo Gallardo dejó en el camino a un rival complicado, que está enfocado en la Copa Libertadores, y se metió entre los cuatros mejores del certamen.

A los cinco minutos del partido, Marcos Acuña metió un largo pelotazo por la izquierda para la carrera de Facundo Colidio, quien ni bien pisó el área de Racing, lo vio solo a Maximiliano Salas y lo asistió para que cruzara el remate que decretó el 1 a 0 de River.

Para el resto del primer tiempo, River mantuvo un dominio constante, con avances constantes en el campo de Racing que inquietaron a la defensa y a Facundo Cambeses, quien le tapó otro remate a Salas que pudo haber sido el 2 a 0.

No obstante, Racing se animó con pelotazos largos y tuvo dos ocasiones claras: un remate de Adrián Martínez que pasó cerca del primer palo y un cabezazo de Santiago Solari que contuvo el arquero Franco Armani tras el centro de Gabriel Rojas.

Racing invirtió los roles en el inicio del complemento, con más presencia en el campo de River y más aproximación al arco de Armani, pero sin ser fino en los metros finales para concretar el empate.

Cerca de los 15 minutos del segundo tiempo, la gente de Racing comenzó a encender bengalas de humo y a cantar en apoyo al equipo, pero la cantidad de humo anuló la visibilidad en el Gigante de Arroyito, por lo que el árbitro Javier Delbarba detuvo el encuentro por 10 minutos.

Ya con tiempo adicionado, los 14 minutos que agregaron, "Maravilla" Martínez le metió un manotazo a Lucas Martínez Quarta y vio la segunda amarilla, por lo que se fue expulsado en el mejor momento de la Academia.

Síntesis de Racing vs. River por la Copa Argentina

Copa Argentina.

Cuartos de final.

Racing - River.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Gigante de Arroyito. Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari o Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Goles en el primer tiempo: 5m Maximiliano Salas (RIV).

Expulsados en el segundo tiempo: 46m Adrián Martínez (RAC).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Ignacio Fernández por Quintero (RIV); 17m Gastón Martirena por Mura (RAC); 28m Adrián Fernández por Almendra (RAC); 34m Dúvan Vergara por Conechny (RAC); Matías Galarza Fonda por Galoppo (RIV); 41m Miguel Borja por Colidio (RIV); Adrián Balboa por Zuculini (RAC); Marcos Rojo por G. Rojas (RAC); 103m Santiago Lencina por Salas (RIV).