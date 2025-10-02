River eliminó a Racing de la Copa Argentina con gol de Maximiliano Salas

El Millonario se impuso por 1 a 0 y avanzó a semis gracias al ex delantero de la Academia, que hizo valer la ley del ex.

River le ganó por 1 a 0 a Racing en el Gigante de Arroyito y se metió en las semifinales de la Copa Argentina , en donde se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza .

Con el único tanto de Maximiliano Salas a los cinco minutos del partido, el equipo de Marcelo Gallardo dejó en el camino a un rival complicado, que está enfocado en la Copa Libertadores , y se metió entre los cuatros mejores del certamen.

A los 5' minutos del primer tiempo, la inexorable ley del ex se hizo presente: Facundo Colidio desbordó por la banda y asistió a Maxi Salas , quien convirtió el 1 a 0, pero no gritó el gol por su pasado en la Academia.

¡GOL DE RIVER, GOL DE SALAS! El ex Racing y la ley del ex: gran centro de Colidio y definición del 7 para el primero del Millonario en Rosario.

Lejos de quedarse, Racing buscó decididamente el empate con Maravilla Martínez como caballito de batalla. Sin embargo, las arremetidas de la Academia provocaron un partido de ida y vuelta que le abrió espacios al Millonario.

Para el resto del primer tiempo, River mantuvo un dominio constante, con avances constantes en el campo de Racing que inquietaron a la defensa y a Facundo Cambeses, quien le tapó otro remate a Salas que pudo haber sido el 2 a 0.

La Academia se animó con pelotazos largos y tuvo dos ocasiones claras: un remate de Adrián Martínez que pasó cerca del primer palo y un cabezazo de Santiago Solari que contuvo el arquero Franco Armani tras el centro de Gabriel Rojas.

Sobre el final del primer tiempo, la ausencia del VAR brindó una de las principales polémicas: Maravilla impactó con su codo a Facundo Portillo, quien incluso se vio físicamente afectado, pero el árbitro decidió no sacar la tarjeta roja.

Este codazo de Maravilla con VAR es roja.



En estas instancias prescindir de la tecnología te puede costar caro.

Racing invirtió los roles en el inicio del complemento, con más presencia en el campo de River y más aproximación al arco de Armani, pero sin ser fino en los metros finales para concretar el empate.

Cerca de los 15 minutos del segundo tiempo, la gente de Racing comenzó a encender bengalas de humo y a cantar en apoyo al equipo, pero la cantidad de humo anuló la visibilidad en el Gigante de Arroyito, por lo que el árbitro Javier Delbarba detuvo el encuentro por 10 minutos.

Ya con tiempo adicionado, los 14 minutos que agregaron, "Maravilla" Martínez le metió un manotazo a Lucas Martínez Quarta y vio la segunda amarilla, por lo que se fue expulsado en el mejor momento de la Academia.

Síntesis de Racing vs. River por la Copa Argentina

Copa Argentina.

Cuartos de final.

Racing - River.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Gigante de Arroyito. Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari o Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Goles en el primer tiempo: 5m Maximiliano Salas (RIV).

Expulsados en el segundo tiempo: 46m Adrián Martínez (RAC).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Ignacio Fernández por Quintero (RIV); 17m Gastón Martirena por Mura (RAC); 28m Adrián Fernández por Almendra (RAC); 34m Dúvan Vergara por Conechny (RAC); Matías Galarza Fonda por Galoppo (RIV); 41m Miguel Borja por Colidio (RIV); Adrián Balboa por Zuculini (RAC); Marcos Rojo por G. Rojas (RAC); 103m Santiago Lencina por Salas (RIV).