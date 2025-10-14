Las asignaciones tuvieron un aumento en octubre. En detalle, el calendario de pagos según el número de documento.

Refuerzos compatibles: cuánto es el monto de AUH por Hijo con Discapacidad, confirmado por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aseguró el calendario de pagos para octubre de 2025 , que llega con un incremento del 1,88%. Entre las prestaciones se encuentra la AUH por Hijo con Discapacidad , que también tendrá un aumento y un refuerzo extra que puede superar hasta los $200.000 mensuales.

Para acceder a la AUH por Hijo con Discapacidad , los beneficiarios de la ANSES deberán presentar el DNI del titular y del hijo o hija , junto con el CUD actualizado y otros documentos.

Una vez entregada la documentación, el organismo deberá aprobar y luego solicitar un turno en la página web de ANSES o en las oficinas de atención presencial.

De cara a octubre de 2025, las prestaciones tendrán un incremento del 1,88%. De esta manera, el precio de la AUH por Hijo con Discapacidad pasa a ser de $381.791, mientras que la AUH tradicional queda en $117.252.

anses.jpg AUH por Hijo con Discapacidad: los montos confirmados por ANSES

A su vez, la Asignación Familiar por Hijo se ubica en $58.631 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $190.902. Sin embargo, a estos montos debe restarse el 20%, que se entregará cuando se presente la Libreta AUH ante la ANSES.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la AUH por Discapacidad de la ANSES?

"La Agencia Nacional de Discapacidad prorrogó por única vez y por el término de un año el vencimiento de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que tienen indicada como fecha de vencimiento o actualización en 2025 y no tuvieron prórrogas anteriores. El plazo de 1 año se cuenta desde la fecha consignada en el CUD", explica ANSES en su portal oficial sobre la prestación.

"Esta prórroga alcanza, de forma automática, a la autorización para el cobro de asignaciones que tenés registradas en ANSES y no necesitás hacer ningún trámite", añade.

La prestación de la ANSES está destinada a:

Trabajadoras en relación de dependencia

Que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Trabajadoras monotributistas

Trabajadoras de temporada

Trabajadoras rurales

Que cobren la Prestación por Desempleo

Que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante

Titulares de jubilaciones y pensiones

Según explica la ANSES en su portal oficial, las personas que deseen solicitar la AUH por Discapacidad deberán presentar ante el organismo los siguientes documentos:

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Formulario Declaración Jurada para la Tramitación de la Autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad (PS 2.71):

En el rubro 1, los datos del titular.

En el rubro 2, los de la persona con discapacidad.

En el rubro 3, los del representante, si corresponde.

Firmas: las firmas se deberán completar en la oficina de ANSES.

En los casos donde la persona con discapacidad a cargo sea mayor de 18 años y no coincidan los domicilios declarados en los rubros 1 y 2 del formulario:

Certificado médico que indique que por razones de salud la persona con discapacidad vive en el domicilio declarado, acompañando documentación que acredite que el solicitante se encarga de su manutención (comprobantes de pago, facturas, ticket, etc).

¿Cuándo se cobra la Asignación Universal por Hijo de la ANSES?

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

¿Cuándo se cobra la Asignación por Prenatal y Maternidad de la ANSES?