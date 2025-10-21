Programa Hogar ANSES: quiénes pueden acceder y cuándo pagan en octubre de 2025

Se trata de un subsidio directo y mensual. Quiénes pueden solicitarlo y de qué se trata el Programa Hogar de Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) cuenta con el programa Hogar , el beneficio que otorga a familias de bajos recursos y entidades de bien público para garantizar el acceso al gas envasado a precios subsidiados. Está destinado a personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no están conectadas a la red de distribución.

El programa consiste en un subsidio directo y mensual fijado por la Secretaría de Energía que cubre parte del valor efectivo de las garrafas de 10, 12 y 15 kilos de capacidad establecido por Resolución N° 11/2024 de la Secretaría de Energía. El monto varía según la cantidad de personas que integran el grupo familiar, la zona geográfica y la época del año. Además, durante los meses más fríos o en viviendas con más de cinco habitantes, se puede percibir un adicional por consumo.

Se puede solicitar el Programa Hogar para la compra de garrafas de 10, 12 y 15 kilos de capacidad si se cumple con los siguientes requisitos:

Ningún integrante del grupo familiar debe contar con un servicio de gas natural a su nombre, ni que tampoco haya solicitado la Tarifa Social de Gas.

del grupo familiar a su nombre, ni que tampoco haya solicitado la Tarifa Social de Gas. Los ingresos del grupo familiar no pueden superar los dos salarios mínimos vitales y móviles , actualmente fijado en $322.200 mensuales. Si uno de los integrantes es una persona con discapacidad con CUD vigente, los ingresos familiares podrán ser de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles.

, actualmente fijado en $322.200 mensuales. Si uno de los integrantes es una persona con discapacidad con CUD vigente, los ingresos familiares podrán ser de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles. En hogares de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (provincia de Buenos Aires), los ingresos mensuales del grupo familiar podrán ser de hasta 2,8 salarios mínimos vitales y móviles, o si convive un familiar con discapacidad, de hasta 4,2 salarios mínimos vitales y móviles.

Si se vive en una localidad con cobertura de gas natural, la persona va a tener que presentar en una oficina de ANSES con turno previo, el certificado emitido por la distribuidora donde certifica que no cuenta con conexión a la red.

programa hogar.jpg El Programa Hogar está destinado a personas que viven en zonas sin gas natural o que no están conectadas a la red.

Pueden solicitar garrafas adicionales las personas que viven en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Partido de Patagones, La Puna y las zonas frías establecidas por la Ley 27.637 en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Salta y Tucumán.

Cómo inscribirse al Programa Hogar de la ANSES

El trámite para acceder a este programa es virtual y consiste en pocos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social. Si no se cuenta con una, se puede crearla en la web o desde la app.

con tu Clave de la Seguridad Social. Si no se cuenta con una, se puede crearla en la web o desde la app. Verificar que tus datos personales y familiares estén actualizados.

En el menú, elegir “Programas y Beneficios” y luego “Solicitar Tarifa Social” .

y luego . Seleccionar Programa Hogar y completar la solicitud.

Descargar el comprobante y esperar el contacto de un agente de ANSES, que informará el estado del trámite.

En la ciudad hay sólo dos bocas de expendio de la garrafa social. El subsidio cubre parte del valor de las garrafas de 10, 12 y 15 kilos de capacidad. María Isabel Sanchez

En qué fecha se cobra el Programa Hogar en octubre 2025

La ANSES establece un cronograma de pagos del subsidio según la terminación del documento nacional de identidad (DNI) de los beneficiarios. Para octubre, fijó las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Las fechas de cobro para noviembre 2025 aún no fueron confirmadas, por lo que habrá que estar atentos a la comunicación de la ANSES.