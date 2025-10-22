Alarma por brote de coqueluche en Argentina: cuatro niños muertos y más de 300 casos confirmados

El Ministerio de Salud de la Nación alertó por la baja cobertura de vacunación. Una ciudad patagónica concentra la mayor cantidad de casos positivos. Cuáles son los síntomas.

Argentina atraviesa un preocupante rebrote de coqueluche . Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, ya se confirmaron 333 casos en lo que va del año, con cuatro niños muertos y 66 contagios solo en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Qué se sabe hasta el momento.

Los expertos advierten que la disminución en las tasas de vacunación está favoreciendo la reaparición de esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa, por lo que recomiendan reforzar la inmunización, sobre todo en bebés y mujeres embarazadas.

Más del 40% de los casos afectaron a adultos y niños de entre 5 y 9 años. Y cuatro nenes menores de dos años murieron por esta causa en lo que va del año.

En Ushuaia, más de 700 personas fueron identificadas como contactos estrechos y se desplegaron operativos de profilaxis, vacunación acelerada y bloqueo epidemiológico para restringir la propagación de la enfermedad.

Qué es la coqueluche y por qué se produce

La coqueluche, también conocida como tos convulsa o tos ferina, es una enfermedad respiratoria aguda causada, principalmente, por la bacteria Bordetella pertussis.

En una entrevista con Infobae, la infectóloga Elena Obieta explico que, “la coqueluche pertussis o tos convulsa es una enfermedad bacteriana producida con una bacteria de la cual el humano es el único reservorio”.

Además, agregó que : “Es una enfermedad particularmente grave en la primera infancia, sobre todo en menores de dos meses, pero puede afectar a niños en general hasta los dos años con formas graves. También puede afectar a los adultos, pero los adultos van a tener formas mucho menos sintomáticas, aunque sí pueden tener un cuadro de tos prolongada persistente como de veintiún días”.

La manera efectiva de prevenirla es con la vacuna, que se da a partir de los dos meses de edad. "Dos, cuatro, seis, un refuerzo a los dieciocho meses y después también al ingreso escolar”. Además, subrayó: “Por ejemplo de la tercera dosis de coqueluche debe estar menos del 80% de la población que se tendría que vacunar. Entonces, siempre tenemos riesgo de este tipo de brotes”, sentenció la infectóloga.

La situación epidemiológica en Tierra del Fuego

Desde la detección del primer caso en julio en Ushuaia, las autoridades sanitarias implementaron estrategias de bloqueo, seguimiento de contactos estrechos y administración de profilaxis post exposición. La mayoría de los casos se concentra en adultos y niños de 5 a 9 años, aunque también se registraron positivos en adolescentes y pequeños de 2 a 4 años.

El Ministerio de Salud nacional destacó que “la estrategia nacional busca reforzar el trabajo realizado por la provincia para facilitar la detección oportuna, limitar la propagación de la enfermedad y proteger a la población afectada”.

Se enviaron 500 tratamientos de azitromicina en suspensión y 300 dosis de vacuna séxtuple para implementar un esquema acelerado de inmunización dirigido a recién nacidos, neonatos y población priorizada.

Avance nacional de los casos y cifras de vacunación

El brote fueguino ocurre en un contexto nacional de repunte de la enfermedad. Según datos del Boletín Epidemiológico Nacional entre la semana 1 y la 41 del año se confirmaron 333 casos de coqueluche en 17 jurisdicciones, casi el doble que a la misma altura de 2024.

Siete provincias concentran el mayor número de contagios: Córdoba, Salta, Buenos Aires, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Tierra del Fuego. El informe detalla que la incidencia acumulada más alta corresponde a Tierra del Fuego, con 23,6 casos por cada 100.000 habitantes, valor que “es casi 15 veces superior al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Tos convulsa... La coqueluche afecta a todas las edades, pero los lactantes y los niños pequeños generan las mayores preocupaciones.

Pese a que la provincia alcanzó 100% de cobertura para las tres primeras dosis en recién nacidos y embarazadas y casi el 99% en el refuerzo de los 15-18 meses, la cobertura baja al 69% para la dosis a los cinco años y 70,5% para la dosis de los 11 años, ambos momentos clave para mantener la protección poblacional. La cobertura nacional fue inferior: 84,7% para la primera dosis, 83,5% para la segunda y 78,8% para la tercera.

Las cadenas de transmisión detectadas en Ushuaia se originaron principalmente en establecimientos educativos, por lo que se reforzó la vacunación en docentes de nivel inicial con un refuerzo que se indica a quienes no lo recibieron en los últimos 10 años. Se avanzó también con la inmunización del personal de salud, especialmente quienes atienden a menores de doce meses. Además, la provincia implementó un esquema acelerado con la primera dosis desde las seis semanas de vida, adelantando la protección de los más pequeños.

Síntomas y diagnóstico

La coqueluche suele presentarse inicialmente como un catarro común, acompañado de tos persistente e incontrolable que puede durar semanas. Obieta especificó: “Es importante la consulta precoz, porque es una enfermedad, como es bacteriana, se trata con antibióticos. Y también da la oportunidad que ante un caso sospechoso probable o bien luego confirmado por laboratorio, uno pueda dar antibióticos a los contactos más estrechos de la persona con coqueluche y tratar el caso”.

Las formas graves aparecen sobre todo en lactantes, con posibles cuadros de neumonía, apneas, convulsiones o incluso desenlaces fatales. El diagnóstico temprano y el aislamiento rápido permiten frenar nuevas transmisiones, pero la subnotificación o el retraso en la consulta pueden agravar el panorama.

A nivel nacional, según el Boletín Epidemiológico: “La tasa de notificación de casos sospechosos de este año fue inferior a la registrada en 2019, 2022, 2023 y 2024”y el monitoreo indica un descenso reciente de casos, relacionado con la intensificación de las estrategias de control, el rastreo de contactos y la distribución de insumos esenciales.