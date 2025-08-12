Alerta por brote de listeriosis en Argentina por consumo de queso: los síntomas de la enfermedad

El Ministerio de Salud confirmó la detección de casos en varios lugares. Cómo se produce el contagio y qué se sabe de la enfermedad.

El brote de una enfermedad poco habitual llegó a la Argentina. Las autoridades sanitarias confirmaron que se registran casos de esta enfermedad de transmisión alimentaria , causada por la bacteria Listeria monocytogenes, que se encuentra en el suelo y en el agua.

A raíz de una investigación que llevó a cabo el Ministerio de Salud de la Nación, se comprobó que el consumo de un queso fue la fuente de contagio de la listeriosis . En el informe se detalla que si bien es una enfermedad alimentaria relativamente rara, también es una de las más violentas y "presenta una alta tasa de mortalidad, lo que la convierte en un importante problema de salud pública".

Los casos confirmados se registraron entre fines del 2024 y en el transcurso de los siete meses del 2025. Los primeros afectados fueron registrados en la provincia de Buenos Aires, pero luego se notificaron más infecciones en la Ciudad de Buenos Aires y Tucumán .

Cómo descubrieron que el queso era la fuente de contagio

El hallazgo se confirmó tras un estudio genómico, que permitió establecer una alta relación genética entre los casos de personas con listeriosis y una muestra de queso criollo industrial con producción de baja escala, del cual no se reveló la marca.

Según informó el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, ese análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR), que forma parte del Instituto ANLIS/Malbrán, identificó a la planta productora del queso como la fuente del brote.

"Es la primera vez que se puede establecer en la Argentina un nexo entre casos humanos de listeriosis y una fuente común comprobada por análisis genómicos", indicaron las autoridades.

Los casos detectados se notificaron en la provincia de Buenos Aires, luego otro en CABA, con un viaje previo a Tucumán, y luego otros dos con residencia en Tucumán.

Posteriormente, las autoridades tucumanas comenzaron una investigación sanitaria durante la cual se realizaron entrevistas a los afectados sobre los alimentos ingeridos antes de presentar los primeros síntomas y los posibles lugares de adquisición de dichos productos, para luego tomar muestras de aquellos que fueran listos para consumir.

Tras tomar 26 muestras de alimentos, en cinco de ellas se detectó la Listeria monocytogenes y una correspondía a un queso criollo de producción industrial de baja escala, cuya marca aún no fue proporcionada.

Aunque se trata de una enfermedad relativamente rara para la población general, con un rango de 0,1 a 10 casos anuales por millón de personas según datos de la Organización Panamericana de la Salud, es una de las infecciones alimentarias más violentas. "Presenta una alta tasa de mortalidad, lo que la convierte en un importante problema de salud pública", agregaron las autoridades sanitarias.

Cuáles son los síntomas y en qué alimentos se puede encontrar la listeriosis

Los grupos con mayor riesgo de padecer formas graves de la enfermedad son las personas que cursan un embarazo, los recién nacidos, los adultos mayores de 65 años y las personas inmunosuprimidas.

La sintomatología de la enfermedad es variable: desde escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor de estómago, hasta una forma más severa manifestada por meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas. El período de incubación varía entre 12 horas y 2 meses.

El contacto principal ocurre cuando una persona consume alimentos contaminados. Los más habituales son fiambres, quesos blandos, vegetales crudos y productos lácteos sin pasteurizar. El riesgo se incrementa si estos productos no reciben cocción antes de llegar a la mesa.