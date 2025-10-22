El Gobierno autorizó a volar a una nueva aerolínea creada por tres jóvenes de 20 y 21 años

La empresa fundada por tres emprendedores argentinos, obtuvo la autorización oficial para operar. Qué tipo de vuelos realizará.

Con aviones de menor tamaño y rutas innovadoras, Humming Airways busca cubrir destinos donde las grandes aerolíneas no operan.

La Subsecretaría de Transporte Aéreo de la Nación, otorgó a la aerolínea Humming Airways S.A. el permiso para operar servicios regulares y no regulares, tanto internos como internacionales, de transporte aéreo de pasajeros y cargas. Se trata de una decisión clave que permite el ingreso formal de una nueva empresa al mercado aerocomercial argentino.

La autorización llegó tras una solicitud formal presentada por los fundadores de la aerolínea , tres jóvenes de entre 20 y 21 años, que habían pedido los avales necesarios para comenzar sus operaciones.

El pedido fue evaluado bajo el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales , establecido por el Decreto 599/2024, que fija los criterios técnicos, económicos y jurídicos que deben cumplir los operadores para poder volar en el país y al exterior.

Cumplimiento de todos los requisitos legales

Según la disposición oficial, Humming Airways acreditó capacidad técnica y solvencia económica, tal como exige el artículo 105 del Código Aeronáutico. La Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la ANAC emitió un dictamen técnico favorable, mientras que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía avaló la legalidad del proceso.

avion2 Los empresarios de la aerolínea junto a funcionarios del gobierno.

De esta manera, la empresa obtuvo permiso para operar vuelos regulares y no regulares, internos e internacionales, tanto de pasajeros como de carga, combinando ambos servicios. Sin embargo, deberá emitir sus certificados digitales de explotador en un plazo máximo de 180 días desde la obtención de las licencias. Si no cumple con esa obligación, será intimada por única vez y podría perder automáticamente la autorización, tal como indica el artículo 28 del Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales.

Además, la compañía deberá ajustar sus operaciones a las normas del Código Aeronáutico, los decretos reglamentarios y cualquier disposición que surja mientras mantenga los derechos otorgados.

Una idea nacida entre jóvenes emprendedores

Humming Airways fue fundada en abril de 2024 por tres jóvenes empresarios: Francisco Simón Errecart (20 años), Santiago Leopoldo Lugones (21 años) y Danilo Enrique Massalin Dammann (21 años). Su propuesta busca cubrir un vacío en la conectividad aérea argentina mediante el uso de aviones más pequeños y eficientes, capaces de unir grandes ciudades que no cuentan con vuelos regulares.

Desde la empresa explicaron: “Nuestro objetivo es conectar destinos donde las aerolíneas tradicionales no llegan, brindando un servicio regular desde el Aeroparque Internacional Jorge Newbery”. El proyecto surgió a partir de una experiencia personal de Errecart: “Un amigo me contó que debía viajar todas las semanas desde San Fernando a Venado Tuerto por trabajo, pagando USD 3.000 por vuelo privado. Me preguntó si se podía hacer más económico para un grupo, y ahí vimos que existía una demanda insatisfecha”.

El vuelo inaugural y el respaldo oficial

El primer vuelo comercial de Humming Airways se realizó en diciembre de 2024, con un trayecto entre Aeroparque, Villa María y Venado Tuerto. El evento contó con la participación de funcionarios nacionales, entre ellos el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el secretario de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, Daniel Scioli, y el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez.

avion “Nuestro objetivo es conectar destinos donde las aerolíneas tradicionales no llega", indicaron.

“Es una nueva línea comercial, 100% argentina y 100% privada, creada por jóvenes emprendedores. Representa la desregulación del mercado aerocomercial hecha realidad”, expresó Sturzenegger durante el acto inaugural. Desde el Gobierno celebraron la iniciativa como un ejemplo del potencial de las nuevas generaciones para impulsar la conectividad aérea del país.

Con la aprobación definitiva, Humming Airways podrá ampliar su red de rutas, consolidar su presencia en el territorio nacional y proyectarse hacia mercados internacionales. Para los tres fundadores, la meta es clara: democratizar los vuelos cortos dentro de Argentina y abrir nuevas rutas donde nadie vuela.