Adelantaron el pago para AUH y SUAF: cuándo cobro Anses y cuál es el monto

El organismo informó las fechas de cobro de las asignaciones familiares y una modificación por el feriado del 12 de octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) publicó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las correspondientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) . El anuncio fue acompañado por el adelanto de cobro para un grupo en particular.

Las fechas de cobro de octubre confirmadas para Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo son:

Adelanto de pago para AUH y SUAF por el feriado de octubre

El cronograma de pagos de ANSES tuvo un cambio debido al traslado del feriado del 12 de octubre - por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural- al viernes 10 para crear así un nuevo fin de semana largo en el décimo mes del año.

La decisión, que implicó el corrimiento de las fechas que estaban pautadas en el calendario, fue establecida a partir la Resolución 139/2025 y respaldada por el Decreto 614/2025. Se trata de una normativa que marca un cambio en el Gobierno en cuanto a la política de feriados nacionales.

De ahora en mas, las fechas conmemorativas susceptibles de ser trasladadas y que sean coincidentes con fines de semana podrán moverse al lunes siguiente o al viernes anterior con el objetivo de favorecer el turismo interno. Frente a este escenario, debido a las modificaciones hechas en el calendario nacional, el organismo dispuso cambios en las fechas de cobro y se adelantará el pago para aquellos titulares de AUH y SUAF que debían recibir el aporte el viernes 10.

Asignación Universal por Hijo: cuál es el monto a cobrar en octubre

El aumento dispuesto por ANSES lleva el monto bruto de la AUH por hijo a $117.250,96. La ANSES informó que la AUH registrará un aumento este mes y el monto total ascenderá a los 117.252 pesos por cada menor de 18 años

El organismo retiene el 20% de ese valor y se acumula hasta que el titular presente la Libreta AUH 2. En este contexto, el monto neto mensual que se depositará en la cuenta de los beneficiarios es de $93.800,77 por hijo.

¿Cuánto se cobra por asignaciones familiares en octubre 2025?

Con la suba dispuesta por la ANSES, las asignaciones de pago único quedan establecidas en:

Nacimiento: $68.341.

Matrimonio: $102.330.

Adopción: $408.575 (antes $401.074).

Ayuda Escolar Anual: $42.039.

Además, se actualizaron los topes de ingresos:

Individual: $2.403.613.

Familiar: $4.807.226.

Asignaciones familiares: cómo consultar la fecha de cobro

Para confirmar la fecha exacta y el monto a cobrar, los titulares de cada una de las prestaciones pueden dirigirse al sitio web oficial de ANSES e ingresar al portal Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

EL paso siguiente es dirigirse a la sección “Mis cobros” y, desde allí, verificar la fecha asignada. Otra alternativa es usar la aplicación móvil Mi Argentina, desde donde también se podrá hacer el mismo procedimiento.