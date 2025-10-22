Los bancos ofrecen distintas líneas de crédito que varían en cuanto a los montos disponibles, las tasas de interés aplicables y los plazos de devolución.

Quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $100.000.000 y cuál es la tasa de interés en octubre 2025

Los préstamos personales se mantienen vigentes como una de las herramientas financieras más accesibles para quienes deben hacerle frente a gastos inesperados, desean iniciar un proyecto o tienen que cancelar viejas deudas. Son instrumentos crediticias que brindan una flexibilidad en sus condiciones, poco equiparables a otras alternativas de financiamiento .

En este panorama, las principales entidades bancarias del país actualizan permanentemente sus ofertas, como es el caso del Banco Nación , el Banco Provincia y el BBVA , cada uno con sus características distintivas.

Si bien cada una de las líneas de crédito presenta variantes en cuanto a los montos disponibles, las tasas de interés aplicables y los plazos de devolución, todos están diseñados para adaptarse a los requisitos y la capacidad crediticia individual de cada persona que lo solicita. Para eso, las instituciones hacen una evaluación personalizada para encontrar la alternativa más adecuada en cada caso.

Préstamos personales de hasta $ 100.000.000: los requisitos y las tasa de interés en octubre

Banco Francés

El BBVA permite solicitar hasta $ 40.000.000 si la gestión se realiza de forma online, y llega hasta $ 70.000.000 para quienes lo tramiten en una sucursal física. En este caso, el plazo de devolución tiene un máximo de 60 meses.

Este propuesta está dirigida tanto a empleados en relación de dependencia como a trabajadores independientes que ya sean clientes de la entidad bancaria. En cuanto a las tasas de interés varían según el perfil del solicitante. La Tasa Nominal Anual (TNA) se sitúa entre el 100% y el 112%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) varía entre el 161,30% y el 191,76%, reflejando la evaluación del historial crediticio individual.

Para acceder a estos créditos, el BBVA establece una serie de requisitos :

Edad: los solicitantes deben tener entre 18 y 74 años.

los solicitantes deben tener entre 18 y 74 años. Antigüedad laboral: se requiere un mínimo de tres meses para quienes acreditan haberes en BBVA, 1 año para otros empleados en relación de dependencia, un año para profesionales independientes, y 2 años para monotributistas o comerciantes.

se requiere un mínimo de tres meses para quienes acreditan haberes en BBVA, 1 año para otros empleados en relación de dependencia, un año para profesionales independientes, y 2 años para monotributistas o comerciantes. Ingreso mínimo: el ingreso mensual neto solicitado es de $308.200.

el ingreso mensual neto solicitado es de $308.200. Capacidad de endeudamiento: la cuota mensual del préstamo no podrá exceder el 30% del ingreso neto del solicitante.

Banco Nacion.jpg

Banco Nación

La banca estatal ofrece préstamos personales que pueden alcanzar los $100.000.000. Es una línea de crédito que abarca una amplia gama de trabajadores, desde aquellos que estén en relación de dependencia hasta monotributistas y autónomos. Tiene plazos de devolución de hasta los 72 meses, situación que facilita la planificación financiera a largo plazo.

A fin de "garantizar la sostenibilidad financiera de sus clientes", el Banco Nación dispuso que la cuota mensual del préstamo no debe superar el 35% de los ingresos netos del solicitante. En tanto, quienes cobran el sueldo a través de esta entidad acceden a condiciones preferenciales en relación con las tasas de interés:

Tasa Nominal Anual (TNA): 76%

Tasa Efectiva Anual (TEA): 108,95%

Costo Financiero Total (CFT) con TEA: 142,56%

Banco Provincia

La institución bancaria de la provincia de Buenos Aires dispone de préstamos personales que otorgan hasta $50.000.000, con plazos de devolución que también se extienden hasta los 72 meses. El dinero se acredita en la cuenta del solicitante dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación.

Estas líneas de crédito están orientadas a empleados del sector privado formal, trabajadores del ámbito público y jubilados, siempre que reciban sus haberes en esa entidad. En cuanto a los intereses, aplica una tasa fija anual del 98%, un porcentaje ofrece previsibilidad en el costo total del crédito.

En este contexto, el Banco Provincia señala, a modo de ejemplo, que si se solicitan $100.000 y se elige un plazo de devolución de 72 meses, la cuota mensual estimada será de aproximadamente $8.680,95.