Banco Nación: lanzó un plan de 12 cuotas sin interés para electrodomésticos, tecnología, TV y notebooks hasta el 31 de octubre
La entidad lanzó un plan para renovar electrodomésticos y tecnología con muy buena financiación. Cómo aprovecharlo y las recomendaciones.
En una oportunidad ideal para renovar el hogar, el Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó un plan de 3, 6 o 12 cuotas sin interés para la compra de electrodomésticos y tecnología en comercios adheridos. Es decir, se podrán adquirir desde televisores hasta notebooks con TNA, TEA y CFT de 0%.
El beneficio, vigente hasta el 31 de octubre, está destinado a clientes de la entidad que tengan tarjeta de crédito emitida por Visa o Mastercard. Podrá aprovecharse tanto en sucursales físicas como en plataformas de e-commerce de todo el país, incluyendo la tienda BNA+ del propio banco. No hay días exclusivos ni ventanas horarias para utilizarla.
Para que el plan se haga efectivo sólo hay una condición: pagar a través de MODO. Al momento de abonar, se debe tener cargada la tarjeta del BNA en la billetera virtual y seleccionarla como método de pago. No aplica a compras con saldo en cuenta ni a pagos hechos con otras billeteras o pasarelas distintas de MODO. Tampoco corre con tarjetas de otros bancos. Además, la financiación es exclusiva para consumo personal.
Cómo aprovechar las cuotas sin interés del Banco Nación
Esta promoción es ideal para renovar viejos electrodomésticos del hogar o cambiar los aparatos tecnológicos. Para aprovecharla, sólo hay que seguir los siguientes pasos al momento de pagar:
- Asociar la cuenta: descargar la app MODO o la app BNA+ y vincularla con la cuenta del Banco Nación.
- Buscar los comercios adheridos: verificar que el comercio, tanto físico como online, esté adherido a la promoción de cuotas sin interés de Banco Nación con MODO.
- Realizar el pago: al momento de pagar, hay que escanear el código QR y seleccionar el método de pago a través de MODO, eligiendo tu tarjeta de crédito o débito del Banco Nación.
- Confirmar las cuotas sin interés: verificar que la financiación en cuotas sin interés (generalmente 3, 6 o 12) se haya aplicado correctamente antes de finalizar la compra.
Una vez concretada la compra, el stock, los plazos de entrega, las políticas de cambio y los límites operativos dependerán de cada comercio.
Qué se puede comprar desde la tienda del Banco Nación en cuotas sin interés
A través de su tienda virtual, la entidad ofrece una gran variedad de electrodomésticos y electrónica a muy buen precio y financiamiento hasta seis cuotas sin interés. A continuación, algunos de los artículos destacados:
- Aire acondicionado Surrey de 2.500 frigorías: $824.999 (con 22% de descuento) y seis cuotas sin interés de $137.499.
- Cafetera Peabody Espresso digital: $156.519 (con 10% de descuento) y seis cuotas sin interés de $26.086.
- Cafetera Nespresso Gran Lattissima: $648.399 (con 40% de descuento) y seis cuotas sin interés de $108.066.
- Smart TV Philips 43 Pulgadas: $397.599 (con 20% de descuento) y seis cuotas sin interés de $66.266.
- Smart TV Sambusg 55 pulgadas 4K: $699.999 (con 30% de descuento) y seis cuotas sin interés de $116.666.
- Smart TV TCL 55 pulgadas: 619.799 (con 11% de descuento) y seis cuotas sin interés de $103.299.
- Notebook HP R5: $1.089.899 (con 16% de descuento) y seis cuotas sin interés de $181.649.
- Notebook Dell Latitude 7450: $2.789.999 (con 29% de descuento) y seis cuotas sin interés de $464.999.
- Consola PlayStation 5 digital con dos juegos: $1.260.099 (con 10% de descuento) y seis cuotas sin interés de $210.016.
- Celular Xiaomi Redmi Note 14 PRO 256GB: $947.429 (con 36% de descuento) y seis cuotas sin interés de $157.904.
- Celular Motorola Moto G56 5G: $499.999 (con 10% de descuento) y seis cuotas sin interés de $74.999.
- Yogurtera eléctrica Aiwa 1,2 litros y 7 frascos de vidrio: $37.899 (con 22% de descuento) y seis cuotas sin interés de $6.316.
Cómo son los créditos del Banco Nación para comprar electrodomésticos
El Banco Nación ofrece préstamos para la compra de electrodomésticos a través de dos líneas principales: un programa de reconversión y eficiencia energética con tasas preferenciales y plazos de hasta 72 cuotas fijas para productos de bajo consumo, y la Tienda BNA+, que ofrece hasta 30 cuotas sin interés en productos eficientes en su plataforma online. Los montos máximos pueden llegar a los $50.000.000 en el primer caso, mientras que en la Tienda BNA+ los productos van desde $500.00 hasta $1.500.000.
Las tasas nominales anuales (TNA) varían según el perfil del solicitante. Es decir, se da un tratamiento especial a los clientes de la entidad:
- 37% para jubilados, pensionados y retirados que cobran sus haberes en el Banco Nación.
- 47% para trabajadores con cuenta sueldo en la entidad o que la transfieran allí.
- 57% para quienes adhieran al paquete de servicios "Cuenta Nación".
- 60% para jubilados y pensionados que cobren en otros bancos.
El crédito permite financiar la compra de electrodomésticos con certificación de eficiencia energética, entre ellos:
- Aires acondicionados con tecnología Inverter.
- Heladeras, freezers y lavarropas de clase A+ o superior.
- Termotanques eléctricos y solares.
- Cocinas y estufas a gas de bajo consumo.
Te puede interesar...
Leé más
Crédito hipotecario Banco Nación: ¿cuánto dinero te da el banco por una cuota de 170 mil pesos?
Créditos hipotecarios del Banco Nación: fuertes cambios en octubre 2025, ¿sigue siendo el más accesible?
El dólar profundiza la baja cayendo $80 y cotiza por debajo de los $1400
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario