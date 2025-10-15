La entidad lanzó un plan para renovar electrodomésticos y tecnología con muy buena financiación. Cómo aprovecharlo y las recomendaciones.

El Banco Nación lanzó un plan de 12 cuotas sin interés para electrodomésticos, tecnología, TV y notebooks hasta el 31 de octubre

En una oportunidad ideal para renovar el hogar, el Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó un plan de 3, 6 o 12 cuotas sin interés para la compra de electrodomésticos y tecnología en comercios adheridos. Es decir, se podrán adquirir desde televisores hasta notebooks con TNA, TEA y CFT de 0%.

El beneficio, vigente hasta el 31 de octubre , está destinado a clientes de la entidad que tengan tarjeta de crédito emitida por Visa o Mastercard. Podrá aprovecharse tanto en sucursales físicas como en plataformas de e-commerce de todo el país, incluyendo la tienda BNA+ del propio banco. No hay días exclusivos ni ventanas horarias para utilizarla.

Para que el plan se haga efectivo sólo hay una condición: pagar a través de MODO . Al momento de abonar, se debe tener cargada la tarjeta del BNA en la billetera virtual y seleccionarla como método de pago. No aplica a compras con saldo en cuenta ni a pagos hechos con otras billeteras o pasarelas distintas de MODO. Tampoco corre con tarjetas de otros bancos. Además, la financiación es exclusiva para consumo personal.

Recorrida por Comercios Electrodomesticos-02.jpg El plan permite renovar electrodomésticos dañados y tecnología vieja. Claudio Espinoza

Cómo aprovechar las cuotas sin interés del Banco Nación

Esta promoción es ideal para renovar viejos electrodomésticos del hogar o cambiar los aparatos tecnológicos. Para aprovecharla, sólo hay que seguir los siguientes pasos al momento de pagar:

Asociar la cuenta: descargar la app MODO o la app BNA+ y vincularla con la cuenta del Banco Nación.

descargar la app MODO o la app BNA+ y vincularla con la cuenta del Banco Nación. Buscar los comercios adheridos : verificar que el comercio, tanto físico como online, esté adherido a la promoción de cuotas sin interés de Banco Nación con MODO.

: verificar que el comercio, tanto físico como online, esté adherido a la promoción de cuotas sin interés de Banco Nación con MODO. Realizar el pago: al momento de pagar, hay que escanear el código QR y seleccionar el método de pago a través de MODO, eligiendo tu tarjeta de crédito o débito del Banco Nación.

al momento de pagar, hay que escanear el código QR y seleccionar el método de pago a través de MODO, eligiendo tu tarjeta de crédito o débito del Banco Nación. Confirmar las cuotas sin interés: verificar que la financiación en cuotas sin interés (generalmente 3, 6 o 12) se haya aplicado correctamente antes de finalizar la compra.

Una vez concretada la compra, el stock, los plazos de entrega, las políticas de cambio y los límites operativos dependerán de cada comercio.

Banco Nacion.jpg La promoción del Banco Nación es a través de MODO.

Qué se puede comprar desde la tienda del Banco Nación en cuotas sin interés

A través de su tienda virtual, la entidad ofrece una gran variedad de electrodomésticos y electrónica a muy buen precio y financiamiento hasta seis cuotas sin interés. A continuación, algunos de los artículos destacados:

Aire acondicionado Surrey de 2.500 frigorías: $824.999 (con 22% de descuento) y seis cuotas sin interés de $137.499.

Surrey de 2.500 frigorías: $824.999 (con 22% de descuento) y seis cuotas sin interés de $137.499. Cafetera Peabody Espresso digital: $156.519 (con 10% de descuento) y seis cuotas sin interés de $26.086.

Peabody Espresso digital: $156.519 (con 10% de descuento) y seis cuotas sin interés de $26.086. Cafetera Nespresso Gran Lattissima: $648.399 (con 40% de descuento) y seis cuotas sin interés de $108.066.

Nespresso Gran Lattissima: $648.399 (con 40% de descuento) y seis cuotas sin interés de $108.066. Smart TV Philips 43 Pulgadas: $397.599 (con 20% de descuento) y seis cuotas sin interés de $66.266.

Philips 43 Pulgadas: $397.599 (con 20% de descuento) y seis cuotas sin interés de $66.266. Smart TV Sambusg 55 pulgadas 4K: $699.999 (con 30% de descuento) y seis cuotas sin interés de $116.666.

Sambusg 55 pulgadas 4K: $699.999 (con 30% de descuento) y seis cuotas sin interés de $116.666. Smart TV TCL 55 pulgadas: 619.799 (con 11% de descuento) y seis cuotas sin interés de $103.299.

TCL 55 pulgadas: 619.799 (con 11% de descuento) y seis cuotas sin interés de $103.299. Notebook HP R5: $1.089.899 (con 16% de descuento) y seis cuotas sin interés de $181.649.

R5: $1.089.899 (con 16% de descuento) y seis cuotas sin interés de $181.649. Notebook Dell Latitude 7450: $2.789.999 (con 29% de descuento) y seis cuotas sin interés de $464.999.

Dell Latitude 7450: $2.789.999 (con 29% de descuento) y seis cuotas sin interés de $464.999. Consola PlayStation 5 digital con dos juegos: $1.260.099 (con 10% de descuento) y seis cuotas sin interés de $210.016.

digital con dos juegos: $1.260.099 (con 10% de descuento) y seis cuotas sin interés de $210.016. Celular Xiaomi Redmi Note 14 PRO 256GB: $947.429 (con 36% de descuento) y seis cuotas sin interés de $157.904.

Xiaomi Redmi Note 14 PRO 256GB: $947.429 (con 36% de descuento) y seis cuotas sin interés de $157.904. Celular Motorola Moto G56 5G: $499.999 (con 10% de descuento) y seis cuotas sin interés de $74.999.

Motorola Moto G56 5G: $499.999 (con 10% de descuento) y seis cuotas sin interés de $74.999. Yogurtera eléctrica Aiwa 1,2 litros y 7 frascos de vidrio: $37.899 (con 22% de descuento) y seis cuotas sin interés de $6.316.

tienda La tienda del BNA ofrece buenos precios y una gran financiación.

Cómo son los créditos del Banco Nación para comprar electrodomésticos

El Banco Nación ofrece préstamos para la compra de electrodomésticos a través de dos líneas principales: un programa de reconversión y eficiencia energética con tasas preferenciales y plazos de hasta 72 cuotas fijas para productos de bajo consumo, y la Tienda BNA+, que ofrece hasta 30 cuotas sin interés en productos eficientes en su plataforma online. Los montos máximos pueden llegar a los $50.000.000 en el primer caso, mientras que en la Tienda BNA+ los productos van desde $500.00 hasta $1.500.000.

Las tasas nominales anuales (TNA) varían según el perfil del solicitante. Es decir, se da un tratamiento especial a los clientes de la entidad:

37% para jubilados, pensionados y retirados que cobran sus haberes en el Banco Nación.

47% para trabajadores con cuenta sueldo en la entidad o que la transfieran allí.

57% para quienes adhieran al paquete de servicios "Cuenta Nación".

60% para jubilados y pensionados que cobren en otros bancos.

El crédito permite financiar la compra de electrodomésticos con certificación de eficiencia energética, entre ellos: