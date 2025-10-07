Crédito hipotecario Banco Nación: ¿cuánto dinero te da el banco por una cuota de 170 mil pesos?

La entidad bancaria informó cuáles son los requisitos para el acceso a los préstamos para la vivienda. Los montos y los plazos de devolución varían de acuerdo con la línea crediticia elegida.

Los créditos hipotecarios siguen en vigencia en la mayoría de los bancos pese a los cambios y la inestabilidad de la economía. En un contexto variado, el Banco Nación es uno de los pocos que mantiene el porcentaje de interés anual en los préstamos destinados a la vivienda que otorga.

En este sentido, la banca pública mantuvo las principales condiciones de este tipo de créditos , partiendo de las tasas de interés hasta los plazos de pago. En líneas generales, todo continúa bajo el mismo mecanismo.

La institución bancaria tiene varias opciones en cuanto a préstamos hipotecarios orientados a "adquirir, ampliar o construir una vivienda ". Esta herramienta es el servicio más importante de la entidad bancaria y se regula bajo la modalidad UVA (Unidades de Valor Adquisitivo).

En este escenario, los detalles sobre las condiciones de los créditos hipotecarios del Banco Nación son los siguientes:

Se maneja en formato UVA : se actualiza en base al índice de precios al consumidor

El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Las cuotas se liquidan de forma mensual

El monto máximo que se puede solicitar ronda 390 millones de pesos

El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda.

El simulador de créditos hipotecarios del Banco Nación

La entidad bancaria cuenta con un simulador de créditos hipotecarios para aquellas personas que consideran la posibilidad de tomar uno. La herramienta se encuentra en el sitio web del banco, donde los usuarios podrán calcular el monto y la cantidad de años en que lo pagarán de acuerdo a cual sea el destino de los fondos solicitados.

Captura de pantalla 2025-10-06 105814

Quiénes pueden solicitar los créditos hipotecarios del Banco Nación

De acuerdo ala información publicada en el sitio web del Banco Nación, los créditos de hipotecarios están disponibles para "personas en relación de dependencia en planta permanente, jubiladas y/o pensionadas, autónomos, monotributistas y contratados con contrato vigente al momento del otorgamiento. La edad límite para la cancelación de las obligaciones es de 85 años inclusive.

En todos los casos, explican, se admiten hasta dos usuarios titulares y hasta dos codeudores, quienes deberán ser familiares directos -padres, hijos o hermanos- y tendrán que "cumplir con los requisitos correspondientes para la obtención del crédito" en cuestión.

En tanto, el personal contratado necesitará presentar "un codeudor que deberá ser familiar directo en actividad laboral bajo relación de dependencia en planta permanente, jubilados y/o pensionados o Autónomos".

Créditos hipotecarios del Banco Nación: en cuántos años se pueden pagar

Con diferencias en cuanto al destino que se le vaya a dar al dinero del préstamo, los plazos que establece la entidad estatal para el pago de las distintas líneas de créditos hipotecarios son los siguientes:

Adquisición o cambio de vivienda: 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.

Construcción: 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años a contar a partir del primer desembolso.

Ampliación, refacción o terminación: 5,10 o 15 años a contar a partir del primer desembolso.

Banco Nación: cuánto dinero me dan de crédito hipotecario por una cuota de 170 mil pesos

Si bien hay variaciones respecto a si el préstamo es UVA o CSV (Coeficiente de Variación Salarial), es posible determinar cuál será el valor de la primera cuota a pagar.

En este sentido, se puede saber que si el Banco Nación presta $35.000.000 y la opción es pagarlo a 30 años, la cuota inicial sería de $177.340.