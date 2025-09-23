Cómo acceder a un crédito a tasa cero en Mercado Pago: los requisitos y plazos de devolución

La plataforma lanzó préstamos de hasta 10 millones de pesos destinados a emprendedores y pequeñas empresas. Cuáles son los requisitos y plazos de devolución.

Cómo acceder a un crédito a tasa cero en Mercado Pago: requisitos y plazos de devolución

Mercado Pago anunció una nueva línea de préstamos a tasa 0% destinada a emprendedores, prestadores de servicios y vendedores que ya están integrados al ecosistema digital de Mercado Libre. Son prestamos de hasta $ 10.000.000, que tienen acreditación inmediata y devolución en plazos cortos, que pueden variar entre una y cuatro semanas.

La propuesta, según detallaron desde la empresa, se desprende "Dinero Plus", la estrategia dirigida a facilitar el acceso a capital de trabajo en pequeños y medianos negocios que tienen dificultades para obtener créditos bancarios tradicionales.

Los préstamos que ofrece la billetera virtual están disponibles para un grupo de usuarios específico debido a que la plataforma establece una serie de condiciones para otorgarlos. Esto se desprende de las evaluaciones sobre el comportamiento financiero y comercial que lleva adelante cada cliente.

En este sentido, en el sitio web oficial explican cuáles son los mínimos requisitos que los usuarios deben haber cumplido durante los últimos tres meses para poder aplicar al beneficio:

Vender más de $ 50.000 por mes en Mercado Libre o Mercado Pago : mantener ese volumen de ventas durante dos meses consecutivos.

Tener buen comportamiento de pago con la empresa: tener buenos antecedentes en relación con otros créditos otorgados por la empresa.

Tener buena reputación si vendés en Mercado Libre: cumplir en los tiempos de entrega, los niveles de atención y las calificaciones otorgadas por los compradores.

El dinero se deposita de forma instantánea en la cuenta de Mercado Pago y se puede trasladar sin costos a la cuenta bancaria del solicitante.

mercado pago.jpg

Cómo solicitar el préstamo

El trámite para pedir los créditos de Mercado Pago se hace de manera completamente digital a través de la aplicación de Mercado Pago. El proceso consta de las tres siguientes etapas:

Ingresar a la sección " Créditos " de la aplicación móvil. Desde allí se puede comprobar si el beneficio está habilitado en la cuenta de ese usuario.

" de la aplicación móvil. Desde allí se puede comprobar si el beneficio está habilitado en la cuenta de ese usuario. Seleccionar el monto y el plazo de devolución deseado. Los tiempos están establecidos dentro de los límites oque ofrece la plataforma.

y el plazo de devolución deseado. Los tiempos están establecidos dentro de los límites oque ofrece la plataforma. Aceptar la propuesta enviada a través de la aplicación o vía correo electrónico.

Una vez aprobado el crédito, el dinero se acredita en la billetera virtual de forma inmediata. Los fondos pueden utilizarse para distintos fines, como el pago a proveedores, la contratación de servicios o la transferencia a cuentas bancarias vinculadas.

La devolución del préstamo de hará en un plazo que varía entre una y cuatro semanas, de acuerdo con la opción que se haya elegido al momento de solicitar el crédito. Esta posibilidad permite que los emprendedores que lo necesiten tengan acceso a liquidez inmediata.

¿En qué momento se pueden pedir los préstamos?

Para saber si el usuario tiene una oferta disponible, puede revisar en la sección “Créditos”. Cada mes, detallan en la página web oficial, la empresa evalúa el comportamiento del negocio del solicitante para hacerle una nueva oferta. "Las condiciones de la oferta, el monto, la tasa y el plazo pueden variar mes a mes", informan.

"Si ya no ves la oferta que tenías, tendrás que esperar a que te hagamos una nueva. Nosotros te avisaremos cuando esté lista vía e-mail o a través de notificaciones en la app de Mercado Pago", especifican.

Mayor acceso al financiamiento digital

Esta herramienta de Mercado Pago amplía su presencia en el segmento de servicios financieros digitales y se suma a así a otras iniciativas como los pagos con QR, transferencias y herramientas de gestión de ventas. De este modo, la billetera digital provee de financiamiento a sectores que, en muchos casos, no pueden aplicar a préstamos bancarios convencionales.

En este sentido, la disponibilidad de créditos a tasa cero con acreditación inmediata constituye una opción para los pequeños negocios digitales que quieren sostener sus operaciones o invertir en crecimiento.