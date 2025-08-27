Ya llega la tarjeta de crédito de Mercado Pago gratis: cómo conseguirla y todos los detalles

Estará disponible de manera gradual, tanto de forma física como virtual, a través de la aplicación. Se puede usar en cualquier comercio o en tiendas online.

Con el respaldo de Mastercard , Mercado Pago presentó su primera tarjeta de crédito en el país, que tendrá tanto formato físico como virtual. Esta nueva herramienta, señalaron desde la billetera virtual, le permitirá una ampliación del portafolio de créditos y conducirá a que "más personas accedan a financiamiento para sus compras, sin costos ocultos”.

La nueva tarjeta de crédito será gratuita y se ofrecerá de forma paulatina para los usuarios, directamente desde la aplicación. La distribución comenzara " comenzando en las próximas semanas.

Esta nueva tarjeta que saldrá a competir permitirá el acceso a tres cuotas sin interés en todas las compras dentro de Mercado Libre, así como en pagos a comercios con el código QR de Mercado Pago para compras que superen los 30 mil pesos.

Los motivos del lanzamiento de la nueva tarjeta de crédito

Según explicaron desde Mercado Pago, la salida a la luz de esta tarjeta se desprende del "sólido crecimiento que tuvo la cartera de crédito" de la empresa durante, una situación que expuso "la necesidad de financiamiento que existe en Argentina". El objetivo es "reducir la brecha e impulsar el consumo en el país".

De acuerdo con los datos de la consultora económica INVECQ, en un contexto de creciente digitalización de los pagos, 6 de cada 10 argentinos no tiene acceso a una tarjeta de crédito y su uso se concentra en familias de mayores ingresos". Entre los factores que influyeron a este escenario, se cuentan "los históricos costos de administración de tarjeta y de mantenimiento de la cuenta, que rondan entre $8 mil y $55 mil pesos".

En el país, según el mismo informe, hay una inserción de la tarjeta de crédito de 37,4% y "la oportunidad de incluir a 6 millones de personas en el sistema crediticio, solo si alcanzara los mismos niveles de penetración de Brasil, que está en el 54%".

Los detalles de la nueva tarjeta de crédito de Mercado Libre

En esta primera etapa, la tarjeta de crédito de Mercado Pago se podrá usar para compras en pesos, aunque próximamente estará disponible también para consumos en moneda extranjera.

En ese sentido, desde la compañía precisaron que el objetivo de este nuevo instrumento es "acompañar a quienes hoy encuentran barreras en el sistema tradicional, ya sea por no tener historial crediticio o por no poder afrontar los costos de tener una tarjeta, y que ganen una mayor autonomía financiera”.

En este contexto, informaron que la línea de financiamiento se define de forma personalizada. Con ese fin se usa un modelo de scoring propio basado en inteligencia artificial que se alimenta del análisis del comportamiento de los usuarios de la plataforma. En esa sintonía, esta innovación permitirá que "personas sin historial crediticio puedan acceder a herramientas de financiamiento y que los montos de crédito sean acordes a sus capacidades de pago".

Las características de la nueva tarjeta de Mercado Pago

Fácil de usar: la tarjeta se gestiona desde la cuenta digital con una experiencia de usuario simple. El objetivo es que puedan hacer un mejor control de sus gastos y finanzas. Allí, podrán visualizar y recibir notificaciones por sus consumos en tiempo real, elegir la fecha de vencimiento de pago y recibir recordatorios.

Beneficios: la tarjeta ofrece tres cuotas sin interés para compras en Mercado Libre y en pagos realizados en comercios que cobren con QR de Mercado Pago en compras superiores a $30 mil. Además, es "accesible y transparente" ya que la información referida al producto está detallada en la cuenta del usuario, "sin costos ocultos, ni de emisión, envío, mantenimiento o reposición".

Sin datos personales ni números impresos: el titular de la tarjeta será el único que podrá acceder a su información personal y financiera. Para activarla, el usuario la vincula escaneando el código QR del dorso de la tarjeta, que es único y personal.