Los bancos endurecieron los requisitos para otorgar préstamos . Los ingresos mínimos solicitados varían de acuerdo con los plazos del crédito , aunque hay un piso con el que se debe contar.

Lo que hay que ganar para comprar un departamento en octubre 2025 y calificar a un crédito hipotecario

En abril del año pasado, después de mucho tiempo, las líneas de crédito hipotecario UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) volvieron al mercado argentino. La novedad generó grandes expectativas para quienes estaban a la espera de un instrumento así para acceder a la compra de propiedades .

Sin embargo, una de las dudas que surgió entre los potenciales tomadores de un préstamo destinado a comprar su vivienda propia tiene que ver con el nivel de ingresos que debe acreditar para dar muestras de poder respaldar la cuota mensual a futuro. ¿ Cuánto hay que ganar para calificar a un crédito hipotecario ?, es la pregunta más común en el escenario planteado.

Pese a que los bancos ofrecen líneas activas para la compra de una casa , aquellas personas que necesitan la financiación tienen complicaciones para calificar a los préstamos que ofrecen. Las exigencias se endurecieron tanto que, según los especialistas del rubro, solo un reducido grupo de clase media puede aspirar a financiar la transacción y lograr ser propietarios.

¿Cuánto dinero hay que ganar para acceder a un crédito hipotecario?

Si bien cada banco tiene su propios criterios y requisitos para otorgar un crédito hipotecario, hay un denominador común entre las entidades que tiene que ver con que los los ingresos mínimos que solicitan son elevados. En líneas generales, los valores muestran que este tipo de préstamos no son de fácil acceso.

De acuerdo con los datos del mercado, las cifras que piden en los principales bancos son las siguientes:

Banco Nación: requiere ingresos de $2.026.741 para un préstamo de $100 millones a 30 años, con una cuota inicial de $506.685.

requiere ingresos de $2.026.741 para un préstamo de $100 millones a 30 años, con una de $506.685. Banco Credicoop: requiere ingresos de al menos $2.000.000.

requiere ingresos de al menos $2.000.000. Banco del Sol: requiere ingresos de al menos $1.000.000.

requiere ingresos de al menos $1.000.000. ICBC: requiere ingresos de al menos $1.100.000.

requiere ingresos de al menos $1.100.000. Santander: requiere ingresos de entre $1.300.000 y $1.700.000, según el destino del crédito.

requiere ingresos de entre $1.300.000 y $1.700.000, según el destino del crédito. Supervielle: requiere ingresos de al menos $5.000.000.

requiere ingresos de al menos $5.000.000. BBVA: requiere al menos cuatro salarios mínimos, es decir, unos $1.288.800.

En un contexto en que los bancos duplicaron sus exigencias en apenas un año y los salarios reales se mantuvieron prácticamente sin modificaciones, las cifras que piden como respaldo evidencian la forma en que se amplió la distancia entre ingresos y capacidad de endeudamiento.

El impacto de las variaciones en el precio del dólar y las tasas

En un escenario cambiante, marcado por las variaciones en precio del dólar, el mercado de los créditos hipotecarios se complejizó. La suba de la divisa estadounidense se replicó en el valor de las propiedades valuadas en pesos.

A esta situación se sumó el encarecimiento de las tasas de interés de los bancos, así como mayores exigencias en los criterios de scoring crediticio, es decir, se endurecieron mucho más los requisitos para otorgar los préstamos. En estas condiciones, se volvió más difícil el acceso a un crédito hipotecario bancario.

El panorama en los bancos

Los cambios en las tasas de interés de los bancos quedó evidenciada en los casos del BBVA y el Galicia, que llevaron su tasa nominal anual (TNA) al 17%, la más alta hasta el momento. Por su pate, si bien el Banco Nación no subió su tasa, aumentó sus exigencias de scoring. Esto se traduce en que la persona que desea acceder al préstamo tiene que tener "un perfil crediticio casi perfecto" para postularse al crédito.

Las razones que sustentan este endurecimiento en las condiciones son varias: