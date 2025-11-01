País La Mañana jubilación A cuánto llega la jubilación mínima en noviembre de 2025: Anses oficializó los montos y calendario

Las personas que perciben la jubilación mínima tendrán una suba en sus haberes. De cuánto será el monto con el bono que la ANSES otorgará el próximo mes.







A cuánto llega la jubilación mínima en noviembre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento en torno al 2,1%, de acuerdo con el índice de inflación de septiembre publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En términos exactos, el incremento será del 2,08% debido a que en este tipo de ajustes que se hace de manera mensual se toman los porcentajes de aumento en los precios con dos decimales. Esta variación tendrá impacto en el grupo que cobran la jubilación mínima, quienes además recibirán un bono extraordinario de $ 70.000. De esta manera, el ingreso total del mes estará en el orden de los $ 400.000.

A cuánto llegará la jubilación mínima en noviembre Jubilación mínima : $333.052,70. + bono de $70.000 = $403.052,70.

: $333.052,70. + bono de $70.000 = $403.052,70. Jubilación máxima : $2.241.129,34

: $2.241.129,34 Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16

(PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16 Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88 Bono de $70.000: a quiénes alcanza y cuáles son los requisitos La suma adicional de $70.000 que otorga la ANSES está destinado a jubilados y pensionados que perciben un haber igual o inferior a la jubilación mínima, que en noviembre será de $ 333.150,65.