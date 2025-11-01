A cuánto llega la jubilación mínima en noviembre de 2025: Anses oficializó los montos y calendario
Las personas que perciben la jubilación mínima tendrán una suba en sus haberes. De cuánto será el monto con el bono que la ANSES otorgará el próximo mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento en torno al 2,1%, de acuerdo con el índice de inflación de septiembre publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
En términos exactos, el incremento será del 2,08% debido a que en este tipo de ajustes que se hace de manera mensual se toman los porcentajes de aumento en los precios con dos decimales. Esta variación tendrá impacto en el grupo que cobran la jubilación mínima, quienes además recibirán un bono extraordinario de $ 70.000. De esta manera, el ingreso total del mes estará en el orden de los $ 400.000.
A cuánto llegará la jubilación mínima en noviembre
- Jubilación mínima: $333.052,70. + bono de $70.000 = $403.052,70.
- Jubilación máxima: $2.241.129,34
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88
Bono de $70.000: a quiénes alcanza y cuáles son los requisitos
La suma adicional de $70.000 que otorga la ANSES está destinado a jubilados y pensionados que perciben un haber igual o inferior a la jubilación mínima, que en noviembre será de $ 333.150,65.
Aquellas personas que superen esa base pero que no lleguen a los $ 403.150,65, recibirán un aporte extra hasta que su ingreso total alcance ese último monto. Los grupos que recibirán el bono son los siguientes:
- Jubilados y pensionados que cobran haberes bajo el régimen general de la Ley 24.241.
- Titulares de regímenes especiales derogados y ex cajas provinciales transferidas a la Nación.
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Personas que cobran Pensiones No Contributivas (PNC), incluidas las PNC por invalidez o vejez, PNC para madres de siete hijos o más y Pensiones graciables y otras prestaciones equivalentes.
Cronograma de pagos en noviembre
Las fechas de cobro fueron establecidas en la Resolución 1091/2024. El cronograma es el siguiente:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: a partir del 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: a partir del 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: a partir del 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: a partir del 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: a partir del 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: a partir del 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: a partir del 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: a partir del 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: a partir del 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: a partir del 20 de noviembre
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de noviembre
