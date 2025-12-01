Se establecieron los nuevos montos para los beneficiarios. Además, se suma la entrega del Sueldo Anual Complementario.

De cuánto es la jubilación mínima de ANSES con el aguinaldo en diciembre 2025: el monto total a cobrar

De cara al último mes del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento del 2,34% sobre las jubilaciones y pensiones para diciembre de 2025 . A esto se suma la entrega del aguinaldo, correspondiente al 50% de la mayor remuneración mensual percibida. En detalle, de cuánto será la mínima y cuándo cobrará cada beneficiario.

Según el modelo que toma como referencia los valores que publica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dos meses atrás, la suba del 2,34% impactará directamente en las prestaciones que entrega la ANSES.

De acuerdo al aumento confirmado por ANSES , las jubilaciones y prestaciones mínimas subirán el último mes del año, al mismo tiempo que se mantiene el bono extraordinario y se suma el proporcional del aguinaldo, alcanzando un ingreso total de $581.319,38.

En el caso de la jubilación máxima, el haber de diciembre se ubica en $2.293.796,92, al que se suma el aguinaldo correspondiente. Además, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda fijada en $272.703,67, más el bono de $70.000 y el aguinaldo, lo que conforma un ingreso total de $479.055,50.

Por su parte, para las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, el haber mensual es de $238.615,71, también con un bono de $70.000 y el proporcional del aguinaldo.

Fachada ANSES (2).jpg De cuánto será la jubilación mínima de ANSES con el aguinaldo en diciembre

"El Sueldo Anual Complementario se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por la trabajadora dentro de cada uno de los semestres", detalla el sitio oficial del Gobierno, dentro de su sección "Trabajo, Empleo y Seguridad Social".

"La primera cuota se paga en la última jornada laboral de junio y la segunda, en la última jornada laboral de diciembre.Si durante el semestre la trabajadora no trabajó todos los meses (ya sea porque empezó a trabajar recientemente o porque se extinguió el contrato), hay que pagar el proporcional a los meses trabajados", añade.

Sigue el bono de $70.000 para jubilados que cobran la mínima

El Gobierno confirmó que sigue el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que reciben la mínima. Aunque no tuvo incrementos a lo largo del año, este extra se mantuvo para los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), tanto por invalidez como por vejez, y para quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

A su vez, las personas afiliadas a la ANSES que cobren un poco más de la mínima reciben un proporcional de este refuerzo para llegar al mínimo mensual.

Fachada ANSES (4).jpg Sigue el bono de $70.000 para jubilados que cobran la mínima

ANSES: calendario de pagos para las Pensiones No Contributivas

Martes 9 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 10 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 11 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 12 de diciembre: DNI terminados en 6, 7, 8 y 9.

Calendario de pagos en diciembre: jubilaciones que no superen el haber mínimo

Martes 9 de diciembre: DNI terminados en 0

Miércoles 10 de diciembre: DNI terminados en 1

Jueves 11 de diciembre: DNI terminados en 2 Y 3

Viernes 12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

Lunes 15 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

Martes 16 de diciembre: DNI terminados 8 y 9

Calendario de pagos en diciembre: jubilaciones que superen el haber mínimo