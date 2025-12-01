De cuánto es la jubilación mínima de ANSES con el aguinaldo en diciembre 2025: el monto total a cobrar

Se establecieron los nuevos montos para los beneficiarios. Además, se suma la entrega del Sueldo Anual Complementario.
De cara al último mes del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento del 2,34% sobre las jubilaciones y pensiones para diciembre de 2025. A esto se suma la entrega del aguinaldo, correspondiente al 50% de la mayor remuneración mensual percibida. En detalle, de cuánto será la mínima y cuándo cobrará cada beneficiario.
Según el modelo que toma como referencia los valores que publica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dos meses atrás, la suba del 2,34% impactará directamente en las prestaciones que entrega la ANSES.
De cuánto será la jubilación mínima de ANSES con el aguinaldo en diciembre
De acuerdo al aumento confirmado por ANSES, las jubilaciones y prestaciones mínimas subirán el último mes del año, al mismo tiempo que se mantiene el bono extraordinario y se suma el proporcional del aguinaldo, alcanzando un ingreso total de $581.319,38.
En el caso de la jubilación máxima, el haber de diciembre se ubica en $2.293.796,92, al que se suma el aguinaldo correspondiente. Además, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda fijada en $272.703,67, más el bono de $70.000 y el aguinaldo, lo que conforma un ingreso total de $479.055,50.
Por su parte, para las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, el haber mensual es de $238.615,71, también con un bono de $70.000 y el proporcional del aguinaldo.
"El Sueldo Anual Complementario se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por la trabajadora dentro de cada uno de los semestres", detalla el sitio oficial del Gobierno, dentro de su sección "Trabajo, Empleo y Seguridad Social".
"La primera cuota se paga en la última jornada laboral de junio y la segunda, en la última jornada laboral de diciembre.Si durante el semestre la trabajadora no trabajó todos los meses (ya sea porque empezó a trabajar recientemente o porque se extinguió el contrato), hay que pagar el proporcional a los meses trabajados", añade.
Sigue el bono de $70.000 para jubilados que cobran la mínima
El Gobierno confirmó que sigue el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que reciben la mínima. Aunque no tuvo incrementos a lo largo del año, este extra se mantuvo para los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), tanto por invalidez como por vejez, y para quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
A su vez, las personas afiliadas a la ANSES que cobren un poco más de la mínima reciben un proporcional de este refuerzo para llegar al mínimo mensual.
ANSES: calendario de pagos para las Pensiones No Contributivas
- Martes 9 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1.
- Miércoles 10 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.
- Jueves 11 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.
- Viernes 12 de diciembre: DNI terminados en 6, 7, 8 y 9.
Calendario de pagos en diciembre: jubilaciones que no superen el haber mínimo
- Martes 9 de diciembre: DNI terminados en 0
- Miércoles 10 de diciembre: DNI terminados en 1
- Jueves 11 de diciembre: DNI terminados en 2 Y 3
- Viernes 12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
- Lunes 15 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
- Martes 16 de diciembre: DNI terminados 8 y 9
Calendario de pagos en diciembre: jubilaciones que superen el haber mínimo
- Miércoles 17 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1
- Jueves 18 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
- Viernes 19 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
- Lunes 22 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
- Martes 23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9
