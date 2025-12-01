Navidad Solidaria en Neuquén: lanzan una campaña de donaciones para personas en situación de calle

Bajo el lema "Navidad sin Vanidad" se viene una nueva edición del festejo de Nochebuena frente a la Catedral para personas y familias en situación de calle.

En la noche del 24 de diciembre, mientras muchas familias se reunirán en sus hogares para celebrar la Navidad , frente a la Catedral de Neuquén se vivirá una velada llena de humanidad y solidaridad . Una cena navideña organizada para personas en situación de calle y familias de bajos recursos compartirán un momento de calidez y esperanza en una fecha especial.

Con el lema "Navidad sin Vanidad" , que se organiza junto a la Diócesis de Neuquén desde el espacio de Argentina Humana y Patria Grande de Neuquén y diversas organizaciones sociales, lanzaron la convocatoria para voluntarios y voluntarias que quieran colaborar en esta velada además campaña de donaciones . El año pasado, 250 personas estuvieron presentes en el lugar celebrando la Navidad .

"Nos encontramos otra vez, este 24 de diciembre, distintas organizaciones sociales y la Diócesis de Neuquén, para compartir la Nochebuena con personas en situación de calle y familias sin techo. Creemos que hay que seguir reforzando lazos como hermanos y sin prejuicios , un momento de fraternidad y alegría", indicaron a través de un comunicado en redes sociales.

Navidad Solidaria: con qué podés colaborar para esta Nochebuena

En esta ocasión, se apela a la donación desde juguetes, bebidas sin alcohol, toallas, mesas dulces y más. A su vez, aquellos que no puedan llevar elementos podrán realizar también transferencias para aportar económicamente. Entre los productos que podes donar, se encuentran:

Mesa dulce: garrapiñadas, panes dulces, turrones, etc.

Ropa en buen estado: limpia y sin roturas.

Bebidas sin alcohol: gaseosas y jugos.

Kit de higiene personal: shampoo, crema de enjuague, jabón para el cuerpo, cepillo de dientes, desodorantes, toallitas femeninas. También se necesitarán toallas, ya que se va a contar con duchas móviles para la gente en situación de calle.

para la gente en situación de calle. En último lugar, se podrán donar juguetes en buen estado.

Lo que puedas donar se podrá llevar de lunes a viernes a la Parroquia María Madre de la Iglesia (Los Pensamientos y Ceibo, barrio Alta Barda) de 8 a 12 y de 17 a 20hs.

‍Para sumarte como voluntario es obligatorio que te inscribas en el formulario que aparece en el Instagram de Argentina Humana Neuquén (@argentinahumana.nqn).

Para aquellos que quieran realizar una transferencia, se deberá realizar al alias: nochedelacaridad.nqn. La cuenta es de Mercado Pago y está a nombre de Juan Espinoza. Una vez realizada, se deberá enviar el comprobante al 2996730277 a nombre de Rocío.

"Nuestra ilusión es que el festejo de cada hogar se pueda replicar en el centro neuquino y que entre todos construyamos una gran mesa navideña para los últimos de los últimos, que nadie esté solo y todos podamos soñar con tierra, techo y trabajo", indicaron.

Cómo fue la cena de Navidad del 2024

Cuando llegó la hora de la cena, el espacio frente a la catedral se llenó de vida. Las mesas se dispusieron para recibir a más de 250 personas, entre ellas, personas en situación de calle y familias que no tenían los medios para preparar una cena navideña en sus hogares.

El ambiente, iluminado por las luces navideñas, se llenó de conversaciones, risas y, sobre todo, un profundo sentido de comunidad.

Santiago Arizio relató un momento conmovedor de la noche: "El padre Diego vio a dos abuelos que pasaban por ahí y no tenían para comer esa noche. Los invitó a quedarse a compartir con nosotros. Fue un gesto simple, pero muy significativo". Este episodio reflejó el espíritu de la noche: una Navidad abierta para todos, sin distinciones ni barreras.