ARCA: a partir de qué sueldo se paga el Impuesto a las Ganancias en 2026, para casados y solteros

El organismo fiscal actualiza de forma semestral los montos que marcan quiénes deben pagar el gravamen, que se descuenta de forma automática a los trabajadores registrados.
Cada seis meses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece la actualización del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia. En este sentido, a partir del segundo semestre de 2025, las deducciones personales y las escalas progresivas se elevaron un 15,10%, en línea con la inflación acumulada en la primera mitad del año.
Tras esta modificación, quedó definido cuál es el piso salarial a partir del que se empezará a tributar y quiénes quedarán alcanzados por el impuesto hasta este mes en curso.
Esta decisión repercute en las retenciones mensuales, en el mínimo no imponible y en la liquidación anual y favorece en particular a aquellas personas que recibieron subas salariales poco relevantes durante el año.
¿Qué se considera ganancia?
A través de su sitio web, ARCA explica el concepto de "ganancia" y hace una diferenciación en el significado del término. En el caso de las personas humanas, se considera como tal a:
- Los rendimientos, rentas o enriquecimientos que cumplan con el criterio de periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente que los genera.
- Los resultados obtenidos por la venta de bienes muebles amortizables e inmuebles y por la transferencia de derechos sobre inmuebles.
- Los resultados obtenidos por la venta de acciones, valores representativos, certificados de depósito de acciones, cuotas y participaciones sociales, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores.
Por otra parte, el organismo fiscal detalla que, en el caso de "sociedades, empresas y explotaciones unipersonales, se considera ganancias a todos los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos, cumplan o no con las condiciones de periodicidad, permanencia y habilitación, además de los resultados detallados para las personas humanas".
Impuesto a las Ganancias: cuáles son las deducciones para diciembre 2025
Los montos fijados por el ente recaudador para el último mes del año son los siguientes:
- Ganancia no imponible: $4.211.886,94
- Cónyuge: $3.966.752,72
- Hijo: $2.000.447,87
- Hijo con discapacidad: $4.000.895,74
- Deducción especial: $20.217.057,35
Estas cifras se aplicarán para establecer qué grupos de trabajadores quedarán alcanzados por el impuesto a las ganancias y cuál será la retención que se les hará de acuerdo con cada caso familiar.
Quiénes pagarán ganancias en diciembre 2025
Según las escalas vigentes, el impuesto a las ganancias alcanzará a quienes tengan los siguientes ingresos:
- Empleado soltero sin hijos: desde $2.360.180 netos (equivalentes a $2.843.590 brutos).
- Casado con dos hijos: desde $3.129.967 netos (equivalentes a $3.771.045 brutos).
- Soltero con un hijo: desde $2.553.451 netos (equivalentes a $3.076.447 brutos).
Qué deducciones se pueden aplicar al Impuesto a las Ganancias
El Impuesto a las Ganancias a fecta tanto a trabajadores en relación de dependencia y profesionales independientes, así como a las empresas. El cálculo se hace en función de los ingresos percibidos.
En el caso de los empleados registrados, este gravamen se descuenta automáticamente a través de retenciones que se aplican mes a mes y que las hace el empleador.
La normativa vigente establece un conjunto de deducciones que dan la posibilidad de reducir la base imponible y el monto final del impuesto. Entre ellas se cuentan:
- Mínimo no imponible: monto fijo que todo contribuyente puede descontar de sus ingresos.
- Deducción especial: aplicable a trabajadores, autónomos y jubilados.
- Cargas de familia: cónyuge y/o hijos menores de 18 años o incapacitados para el trabajo.
Te puede interesar...
Leé más
Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que reemplazará a Patricia Bullrich
Las obras sociales disponibles para los monotributistas 2025: la lista actualizada de Arca
El Gobierno amplió nuevamente el presupuesto por decreto: a qué áreas alcanza
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario