El organismo fiscal actualiza de forma semestral los montos que marcan quiénes deben pagar el gravamen, que se descuenta de forma automática a los trabajadores registrados.

ARCA: a partir de qué sueldo se paga el Impuesto a las Ganancias en 2026, para casados y solteros

Cada seis meses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) establece la actualización del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia. En este sentido, a partir del segundo semestre de 2025, las deducciones personales y las escalas progresivas se elevaron un 15,10%, en línea con la inflación acumulada en la primera mitad del año.

Tras esta modificación, quedó definido cuál es el piso salarial a partir del que se empezará a tributar y quiénes quedarán alcanzados por el impuesto hasta este mes en curso.

Esta decisión repercute en las retenciones mensuales, en el mínimo no imponible y en la liquidación anual y favorece en particular a aquellas personas que recibieron subas salariales poco relevantes durante el año.

¿Qué se considera ganancia?

A través de su sitio web, ARCA explica el concepto de "ganancia" y hace una diferenciación en el significado del término. En el caso de las personas humanas, se considera como tal a:

Los rendimientos , rentas o enriquecimientos que cumplan con el criterio de periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente que los genera.

, rentas o enriquecimientos que cumplan con el criterio de periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente que los genera. Los resultados obtenidos por la venta de bienes muebles amortizables e inmuebles y por la transferencia de derechos sobre inmuebles.

Los resultados obtenidos por la venta de acciones, valores representativos, certificados de depósito de acciones, cuotas y participaciones sociales, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores.

Por otra parte, el organismo fiscal detalla que, en el caso de "sociedades, empresas y explotaciones unipersonales, se considera ganancias a todos los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos, cumplan o no con las condiciones de periodicidad, permanencia y habilitación, además de los resultados detallados para las personas humanas".

Impuesto a las Ganancias: cuáles son las deducciones para diciembre 2025

Los montos fijados por el ente recaudador para el último mes del año son los siguientes:

Ganancia no imponible: $4.211.886,94

Cónyuge: $3.966.752,72

Hijo: $2.000.447,87

Hijo con discapacidad: $4.000.895,74

Deducción especial: $20.217.057,35

Estas cifras se aplicarán para establecer qué grupos de trabajadores quedarán alcanzados por el impuesto a las ganancias y cuál será la retención que se les hará de acuerdo con cada caso familiar.

Impuesto a las ganancias.

Quiénes pagarán ganancias en diciembre 2025

Según las escalas vigentes, el impuesto a las ganancias alcanzará a quienes tengan los siguientes ingresos:

Empleado soltero sin hijos: desde $2.360.180 netos (equivalentes a $2.843.590 brutos).

desde $2.360.180 netos (equivalentes a $2.843.590 brutos). Casado con dos hijos: desde $3.129.967 netos (equivalentes a $3.771.045 brutos).

desde $3.129.967 netos (equivalentes a $3.771.045 brutos). Soltero con un hijo: desde $2.553.451 netos (equivalentes a $3.076.447 brutos).

Qué deducciones se pueden aplicar al Impuesto a las Ganancias

El Impuesto a las Ganancias a fecta tanto a trabajadores en relación de dependencia y profesionales independientes, así como a las empresas. El cálculo se hace en función de los ingresos percibidos.

En el caso de los empleados registrados, este gravamen se descuenta automáticamente a través de retenciones que se aplican mes a mes y que las hace el empleador.

La normativa vigente establece un conjunto de deducciones que dan la posibilidad de reducir la base imponible y el monto final del impuesto. Entre ellas se cuentan: