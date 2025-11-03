Monotributo: Arca activó una bonificación del 100% para quienes cumplan este requisito

Según lo comunicó la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) , quienes cumplan con este requisito podrán acceder a la bonificación del 100 por ciento en el impuesto Monotributo .

Monotributo: Arca activa una bonificación del 100% a quienes cumplan este requisito

En su portal oficial, la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) detalla que todo propietario de un inmueble que se encuentra alquilado tendrá que inscribirse en la ARCA y cumplir con las obligaciones que le corresponden como locador. Asimismo, el organismo tributario contempla una bonificación del 100 por ciento en el pago del impuesto Monotributo . ¿Qué requisito hay que cumplir para acceder a ella?

Cabe recordar que la cuota mensual del Monotributo se establece de acuerdo al ingreso que el monotributista facture anualmente. Todas las categorías del Monotributo engloban locaciones, prestaciones de servicios y venta de cosas muebles. Asimismo, es oportuno señalar que la cuota del Monotributo incluye el componente impositivo, los aportes a la obra social y a la jubilación.

Aquellos contribuyentes del régimen del Monotributo que alquilen propiedades podrán acceder al 100% de bonificación de la cuota de ese impuesto . Para ello, deberán cumplir con los siguientes requisitos :

Todo propietario de un inmueble que se encuentra alquilado tendrá que inscribirse en la ARCA y cumplir con las obligaciones que le corresponden como locador.

Registrar los contratos de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI) dentro de los primeros 15 días posteriores a la firma del contrato.

Estar inscriptos como monotributistas en la actividad de alquileres.

en la actividad de alquileres. No poseer más de tres propiedades.

No superar los ingresos correspondientes a la categoría K del Monotributo ($94.805.682,90 anuales).

Según lo consignaron fuentes de la ARCA, el objetivo de esta disposición es la fomentar la formalización de contratos de alquiler y promover la transparencia fiscal.

Además, también se especificó que la bonificación del 100 por ciento de la cuota del impuesto Monotributo no es el único beneficio al que podrán acceder las personas que cumplan con estos requisitos. Y es que, según se informó, estas también podrán obtener la exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos derivados de alquileres y la deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias.

monotributo.jpg Aquellos contribuyentes del régimen del Monotributo que alquilen propiedades podrán acceder al 100% de bonificación de la cuota de ese impuesto si es que cumplen con determinados requisitos.

Es oportuno señalar que las categorías vigentes del Monotributo son las siguientes:

Categoría A:$8.992.597,87.

Categoría B: $13.175.201,52.

Categoría C: $18.473.166,15.

Categoría D: $22.934.610,05.

Categoría E: $26.977.793,60.

Categoría F: $33.809.379,57.

Categoría G: $40.431.835,35.

Categoría H: $61.344.853,64.

Categoría I: $68.664.410,05.

Categoría J: $78.632.948,76.

Categoría K: $94.805.682,90.

Los montos mensuales que deberán abonar los monotributistas según la categoría en la que se encuentren inscriptos son los siguientes: