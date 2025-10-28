Temu: cómo hay que completar el trámite en ARCA para que tu compra llegue a tiempo

Las compras a través de plataformas virtuale s e internacionales son una tendencia que crece cada vez mayor en el país. Frente a este fenómeno, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una serie de mecanismos para que aquellas personas que hagan ese tipo de operaciones en sitios como Temu o Shein tengan garantizado el ingreso legal de sus productos al país y evitar así remoras en los envíos.

En este sentido, a través de su sitio web oficial, el ente recaudador explicó cual es el procedimiento que hay que seguir cuando los usuarios hacen "compras para uso personal, cuyo valor no supere los USD 3.000 e ingresen a través del Correo Argentino".

Aclaran que "la mercadería tendrá un límite de 20 kilogramos por paquete y su especie y cantidad no deben presumir una finalidad comercial". Todos estos requerimientos serán evaluados por el servicio aduanero.

¿Cómo hacer el trámite para recibir los pedidos?

Cuando un paquete llega al país y es entregado por Correo Argentino, el comprador tienen que ingresar al portal web de ARCA con su numero de CUIT y Clave Fiscal. En la sección "Envíos Postales Internacionales" tiene que confirmar que recibió la mercadería.

El plazo para confirmar que los productos llegaron a manos de la persona que los solicitó es de 30 días. En caso de que ese paso no se cumpla, no podrán volver a recibir otros envíos hasta que expliquen el retraso. El objetivo es evitar la acumulación de pedidos que no hayan sido registrados.

Si bien las plataformas de e-commerce como Temu y Shein envían notificaciones por correo electrónico a los compradores, el seguimiento oficial depende de la Aduana.

temu-vs-shein-1536x1037.jpg

¿ARCA puede bloquear compras hechas en Temu y Shein?

En las últimas semanas hubo preocupación entre los usuarios de las plataformas de comercio online por una versión que indicaba que, supuestamente, ARCA iba a bloquear las compras realizadas en Temu o Shein. Ante la difusión de esa información errónea, el organismo aclaró la situación.

"La noticia que está circulando es falsa, el proceso sigue igual. No se generó ningún requisito adicional en materia de control para este tipo de envíos", señalaron a través de las redes sociales de la agencia.

Cómo rastrear un pedido de Shein y Temu desde Argentina

El primer paso para comprar en Temu o Shein es iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña asociados a la página web, tanto desde el celular o desde una computadora. En caso de no contar con una, hay que registrase con el correo electrónico y los datos referidos al lugar de destino del pedido.

Dentro de la web del sitio hay que acceder a la sección "Mis pedidos". En ese punto, el sistema expondrá toda la información preliminar referida a todos los pedidos hechos en la aplicación, desde los que ya se hicieron, hasta los que están en camino y los que todavía siguen en proceso.

Dentro de esta categoría hay que hacer clic sobre la opción "Pedidos enviados". En esa sección se hace una clasificación entre los que están confirmados y en proceso de envío y los que ya fueron entregados y/o cancelados. Hay que seleccionar la alternativa "Seguir", para acceder a toda la información del paquete en cuestión.

Las empresas ofrecen un código de seguimiento al momento de confirmar la compra, que llega al correo electrónico asociado a la cuenta y que se utiliza para acceder a la web oficial del Correo Argentino (encargado de la distribución del paquete una vez que llega al país), a través de su sección "Envíos internacionales". Allí se podrá comprobar el estado del pedido y la fecha de entrega estimada.