Shein: las 3 mejores marcas para comprar prendas de calidad y con diseños únicos

En este artículo, te ofrecemos sugerencias para comprar en Shein las mejores marcas y evitar de ese modo las estafas.

Shein , tienda en línea fundada en 2008 en la ciudad de Guangzhou (China), opera en más 220 países y se especializa en moda rápida y ropa . Su creador Chris Xu -también conocido como Xu Yangtian- posee un patrimonio neto estimado en 9.000 millones de dólares. Según la mirada de algunos especialistas, Shein ofrece prendas de calidad . En este artículo, te ofrecemos sugerencias para comprar en Shein las mejores marcas y evitar de ese modo las estafas.

Cabe recordar que, en 2022, Shein se transformó en la empresa de moda más grande del mercado estadounidense . En ese año, logró posicionarse como la aplicación de compras más descargada de los Estados Unidos, superando incluso ni más ni menos que a Amazon.

Las mejores marcas de ropa para comprar en Shein y quedar a resguardo de cualquier estafa son

DAZY ;

; SUMWON

y Romwe.

El creador de contenido de moda Valentino López incluyó a estas tres marcas en su lista predilecta de aquellas que resultan confiables para comprar a través de Shein.

En el caso de DAZY –según Valentino López-, esta marca presenta los mejores básicos unisex. Y la calificó como "muy buena marca para básicos, que incluye un montón de cosas unisex", en tanto que añadió que aunque sus prendas "no destacan mucho, son de buena calidad". Entre otras prendas, DAZY ofrece faldas de jean por 24 mil pesos argentinos o blusas por 17 mil pesos argentinos.

En relación a SUMWON, es recomendable para aquellos que buscan diseños más llamativos que los básicos. Valentino López apunta que SUMWON "sí se la juega un montonazo más con un montón de propuestas un poco más copadas que DAZY”, y agrega que, cuando la ropa llega, "no defrauda". De todos modos, el especialista en contenidos de moda sugiere que antes de efectuar la compra es conveniente "revisar los comentarios, a ver qué dice la gente". En SUMWON pueden conseguirse pantalones por 26 mil pesos argentinos o remeras por 24 mil pesos argentinos.

Respecto de Romwe, Valentino López afirmó que es su marca favorita. Y destaca que los productos ofrecidos por Romwe presentan "un diseño súper jugado". Asimismo, resalta que esta marca cuenta con una "amplísima variedad de productos". Tan es así que, por ejemplo, Rowne ofrece artículos como shorts de boxeo de todo tipo. En Romwe pueden hallarse faldas largas por 25 mil pesos argentinos, pantalones de jean estampados por 52 mil pesos argentinos o cardigans bordados por 41 mil pesos argentinos.

Según Forbes, en 2023 Shein fue valuada en 66.000 millones de dólares. En 2024, tuvo ingresos por aproximadamente 38.000 millones de dólares. Recientemente, Shein anunció que comenzará a producir la ropa de la empresa en Brasil. Para ello, Shein firmó acuerdos con 200 fábricas en 12 estados brasileños e invertirá 150 millones de dólares.

SaveClip.App_479981280_1185758976882551_8076555337415844860_n.jpg Los productos ofrecidos por Romwe presentan "un diseño súper jugado".

De acuerdo a un informe publicado por la Cámara Argentina de la Indumentaria (CAMARA), los argentinos marcaron un récord de compras de ropa en el exterior entre enero y mayo de 2025. Ese organismo puntualizó que, en el período mencionado, se gastaron más de 1.500 millones de dólares.

Así, la compra de indumentaria en el exterior registrada entre enero y mayo de 2025 superó en un 9 por ciento a la marca de 2017. Asimismo, los envíos internacionales puerta a puerta crecieron un 211 por ciento. Y dos de las plataformas más empleadas para adquirir productos son Shein y Temu.