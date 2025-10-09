ARCA 2025 pone la lupa: ¿en qué grupos realiza controles y enfoca el sistema de puntos?

El organismo recaudador modificó el Sistema de Perfil de Riesgo, con el objetivo de enfocar su control sobre un grupo especial de contribuyentes.

Tras casi una década sin cambios, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-ex AFIP ) realizó una actualización de los aspectos clave del Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), lo que le permitirá a miles de contribuyentes mejorar su calificación ante el organismo.

El SIPER es un sistema de evaluación que categoriza a los contribuyentes y responsables según el grado de cumplimiento de sus obligaciones fiscales . Quienes mejoren su situación gracias a esta modificación tendrán la posibilidad de acceder a diversos beneficios, como mayor cantidad de cuotas en planes de facilidad de pagos, simplificación en certificados de no retención y percepciones, entre otras.

De acuerdo a lo informado por el organismo recaudador, unos 750 mil contribuyentes recibirán mejores calificaciones para la obtención de beneficios. Esto representa al 80% de los contribuyentes activos.

arca feria fiscal.png ARCA mejorará la calificación ante el organismo de unos 750 mil contribuyentes.

Cómo es el cambio que anunció ARCA para el SIPER

La reingeniería del sistema implicó una optimización en la puntuación de desvíos, de los plazos de duración de los comportamientos evaluados y de la metodología de ponderación para la asignación de las categorías.

La ARCA tiene cinco categorías dentro del SIPER:

A: Riesgo muy bajo

B: Riesgo bajo

C: Riesgo medio y nuevas altas

D: Riesgo alto

E: Riesgo muy alto

El SIPER identifica el comportamiento fiscal de todos los contribuyentes inscriptos en ARCA y asigna una categoría, concediendo o limitando los beneficios vinculados con la recaudación, devolución o transferencias de impuestos y recursos de la seguridad social, según el caso de que se trate. Por otra parte, favorece la transparencia, ya que refleja de manera precisa y rápida el comportamiento fiscal de los ciudadanos con el fin de establecer procedimientos diferenciales según cada perfil.

De esta manera, ARCA continúa implementando modificaciones en sus normativas y procedimientos con el objetivo estratégico de generar un sistema tributario más equilibrado y accesible. Estas medidas buscan reducir la presión fiscal sobre contribuyentes y empresas, simplificando obligaciones, y ofreciendo alternativas que faciliten el cumplimiento.

ARCA desafiliación a los sindicatos.jpg El organismo busca centrar sus controles en los grandes contribuyentes.

Los contribuyentes podrán consultar en www.arca.gob.ar/siper su calificación, como así también las situaciones que se tienen en cuenta para la evaluación de su perfil. Si el contribuyente y/o responsable considere que los motivos por los cuales se le otorgó la categoría en el SIPER no se condicen con la realidad, tendrá la posibilidad de efectuar una solicitud de reconsideración a través del servicio web "Sistema Registral" opción "Trámites/SIPER", seleccionando "Solicitud de Reconsideración".

Sobre quiénes pone el foco ARCA con los cambios en el SIPER

Uno de los principales objetivos de esta modificación es optimizar los recursos de fiscalización, centrando los controles en un grupo reducido de grandes contribuyentes, que son los que generan la mayor parte de los ingresos impositivos del país. En Argentina, casi 10 mil CUIT explican el 70% de la recaudación tributaria.

Para clasificar dentro de este grupo se consideran los parámetros de segmentación por importancia, sector económico u otras condiciones específicas como obligaciones activas, declaraciones juradas presentadas, volumen de ventas y/o exportaciones, nivel de empleo, movimientos de fondos, operaciones con divisas, tenencias de bienes, vinculaciones comerciales y/o societarias, capacidad operativa de la empresa, entre otros indicadores.

La nómina de "grandes contribuyentes" se revisa con una periodicidad de dos años. Este grupo está integrado por los siguientes contribuyentes: