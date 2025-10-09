Una banda narco transmitió en vivo el brutal asesinato de un joven: "¿Así que sos sapo?"

Hay varios involucrados en la ejecución en vivo. El sicario a cargo del asesinato fue contratado por un narco peruano que vive en Argentina. Los escalofriantes detalles.

El sicario Brian "Negro" Villalba fue condenado por un terrible asesinato ocurrido en 2022. El joven era parte de la banda narco peruana que lidera Julio Rodríguez Granthon. Villalba recientemente fue condenado a una pena de 23 años de prisión por haber instigado a la muerte de un joven de 25 años que fue transmitida en vivo.

El "Negro" Villalba, quien se encuentra detenido en el penal rosarino "El Piñero" , dio la orden de matar a Brian Giménez , de 25 años, apodado "Paraguayo".

Al joven lo habían maniatado con un cable, estaba amordazado, sentado en una silla de plástico en el patio de una casa tomada por la banda narco que dirigía gente del expiloto peruano Rodríguez Granthon en el barrio La Bombacha, en el extremo noroeste de la ciudad de Rosario .

El crimen fue transmitido por videollamada para que Villalba presencie la ejecución desde la cárcel donde se encuentra alojado. El ejecutor fue César Alberto Villalba, su primo.

asesinato sicario

El juicio por este brutal crimen ocurrido hace 3 años concluyó cuando el tribunal integrado por los jueces Ismael Manfrin, Carlos Leiva y María Trinidad Chiabrera anunciaron las condenas: 23 años para Brian Villalba, cuya pena unificada quedó establecida en 46 años, y 26 años para su primo César Alberto Villalba (29), autor material del homicidio.

Cómo fue la ejecución en manos del grupo narco de Rosario

La víctima había sido llevado hasta un domicilio en el barrio de Stella Maris y fue obligado a sentarse en una silla de plástico. Luego, los asesinos ataron sus manos con cables y le pusieron una mordaza en la boca. Acto siguiente, hicieron una videollamada para que Villalba pudiera ver la ejecución en vivo.

"¿Así que sos sapo?", fue lo que le preguntaron a Giménez mientras lo "preparaban" para su muerte. Por otro lado, también decían: "Ahora te vamos a matar por sapo. Hermanito, mátalo". El joven paraguayo fue asesinado con un tiro en el cráneo.

crimen banda narco rosario

De acuerdo a la información que brindaron desde el Ministerio Público de la Acusación, Villalba tenía parte del territorio del noroeste de Rosario y era líder de la banda "Los Menores". Este crimen se debió, por los datos recolectados, a un ajuste interno dentro de su propia estructura.

El lugar de la ejecución era un aguantadero o búnker de la banda de Villalba que había sido allanado en septiembre de 2022, un mes antes del homicidio. En ese procedimiento habían sido detenidos dos presuntos miembros de la organización con 97 envoltorios de cocaína fraccionada para la venta al menudeo.

víctima crimen narco rosario

La transmisión de ejecuciones, algo usual en bandas narco

En las últimas semanas comenzó a hablarse más de esta práctica de bandas ligadas al narcotráfico, en relación al triple femicidio en Florencio Varela. La brutal masacre que terminó con la vida de Lara, Morena y Brenda fue transmitida a través de la aplicación Zangi, un servicio de mensajería de origen armenio lanzado en el año 2013 que cuenta con cifrado militar.

Aunque Zangi no sea una aplicación popular en Argentina, hay investigaciones judiciales que detectaron que era utilizada por bandas criminales. Una de ellas es la banda "Los Menores", liderada en Rosario por Lisando "Limón" Contreras, un hombre ligado al narcotráfico y al juego clandestino. En el plano internacional es utilizada por el Tren de Aragua, un grupo criminal transnacional con origen en Venezuela.

El posible motivo que encontró la banda narco para el asesinato de Giménez

De acuerdo a lo que se declaró en el juicio, Giménez pagó con su vida el hecho de ser vecino de los Hermosín, un clan delictivo apodado "los Casas" o "Casas recompensas", que regenteaba un búnker por calle Nazca, no muy lejos de la escena del crimen.

"A ellos los apodaban "los Casas" y este apodo era porque les sacaban las casas a las personas para venderlas o poner búnkeres, y así fueron haciéndose lugar en el barrio. Jetoneaban que estaban con (Esteban) Alvarado, se hacen cartel diciendo eso", contó un testigo de otra investigación sobre este clan, varios de cuyos integrantes están presos.

Los Hermosín son asociados con la banda de Los Menores, los enemigos de Villalba, según se reveló a partir de una investigación reciente ya que disputaban territorio.