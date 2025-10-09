CALF impulsa la transformación del Parque Industrial Neuquén

El acuerdo contempla la instalación de sistemas solares fotovoltaicos a través de la implementación de proyectos elaborados desde Calf Renova.

El convenio firmado por la cooperativa Calf para la transformación del Parque Industrial

La Cooperativa CALF y el Consorcio Parque Industrial Neuquén (CAPIN) firmaron un acuerdo de cooperación estratégica para desarrollar proyectos conjuntos que impulsen la innovación, la infraestructura y la sustentabilidad dentro del Parque.

El convenio fue rubricado por el presidente de la Cooperativa, Marcelo Severini e Hipólito Salvatori en representación del consorcio. Del acto, que se llevó a cabo en la sede la Cooperativa, participaron además Leonardo Ferreyra en su carácter de secretario general, Manuel Cuesta, tesorero del Consejo de Administración y representantes de cada una de las unidades de servicios de CALF.

Severini manifestó que “es un placer poder acompañar y trabajar en conjunto. En CALF formamos un equipo de trabajo muy sólido , con chicos jóvenes que constantemente están resolviendo y aportando ideas que apuntan a desarrollar y a consolidar el crecimiento de la Cooperativa y de la ciudad”.

Por su parte, Salvatori explicó que “hoy se materializa un año y medio de gestión conjunto entre CAPIN, la Subsecretaria de Industria dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria de la Provincia y CALF para dotar de infraestructura fundamentalmente eléctrica en donde se suman las nuevas unidades de servicios”.

CALF - CONFERENCIA DE PRENSA - 26-06-2025 (15).JPG Claudio Espinoza

El acuerdo contempla la instalación de sistemas solares fotovoltaicos a través de la implementación de proyectos elaborados desde Calf Renova, con descuentos exclusivos para las empresas miembros de CAPIN.

También incluye la difusión de soluciones integrales en tecnología, telecomunicaciones y ciberseguridad a través de Calf Fibra, junto con programas de beneficios para las empresas del Parque.

Como parte del acuerdo, CALF dispondrá de un espacio físico dentro del Parque Industrial Neuquén para instalar equipos de telecomunicaciones y brindar servicio de internet por fibra óptica, mientras que CAPIN recibirá un acceso gratuito de 300 Mb en sus oficinas.

En materia de infraestructura, se evaluará la ejecución conjunta de obras eléctricas, alumbrado público, urbanización y saneamiento, mediante Calf Infra.

SFP Calf (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

Además, se promoverá la utilización de la billetera virtual Calf Pay para facilitar el pago y cobro de servicios.

Las instituciones acordaron impulsar la creación de líneas de financiamiento específicas junto al Banco de la Provincia de Neuquén, destinadas a proyectos energéticos y tecnológicos.

El convenio tendrá una vigencia de dos años, con renovación automática, y busca potenciar el desarrollo productivo, tecnológico y sustentable del Parque Industrial Neuquén y su comunidad empresarial.