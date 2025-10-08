¿No viajás este finde largo?: ferias, degustaciones y todo lo que podés hacer en Neuquén capital

Los que se quedan en la ciudad también van a poder disfrutar de actividades turísticas y recreativas. Ferias, degustaciones y caminatas organizadas para este finde.

Se aproxima un nuevo fin de semana largo y aunque las buenas temperaturas motivan a muchos neuquinos a hacer una escapada turística, la ciudad también ofrece distintas opciones para los que planean aprovechar el feriado para descansar y hacer turismo cerca de su casa. Ferias, festivales y hasta circuitos nocturnos organizados para este fin de semana se suman a las propuestas ya tradicionales de Neuquén capital, que puja por convertirse en una ciudad turística.

En las últimas semanas, el Gobierno Nacional -a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial - decretó que pasará el feriado del 12 de octubre. La medida fue tomada como "una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional". De esta manera, el 12 de octubre conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, será trasladado finalmente al viernes 10 de octubre, por lo que habrá entonces un fin de semana largo.

Ya sea por las limitaciones económicas o por la confusión que generó el traslado de la fecha, muchos neuquinos optarán por quedarse en casa este fin de semana largo. Para ellos, y para todos los turistas que llegan a Neuquén capital desde ciudades cercanas, la Municipalidad preparó una serie de propuestas recreativas que incluyen gastronomía, compras y naturaleza.

A-bus-turístico.png

La agenda del fin de semana largo se complementa con otras actividades que ya quedaron fijas en el abanico de actividades de Neuquén capital, y que incluyen el bus turístico, las caminatas por el Paseo Costero, las exposiciones en los museos y las recorridas por los miradores de la ciudad. Además de la oferta de cines, conciertos y centros de compras, también se puede complementar una visita a Neuquén capital con salidas a bodegas, lagos o circuitos paleontológicos de la zona.

Regalos y gastronomía en Jaime de Nevares

Este viernes 10 y sábado 11, el Parque Jaime de Nevares vuelve a vestirse de feria. Neuquén Emprende, que ya se convirtió en un tradicional paseo de compras, se renueva este fin de semana con una edición especial del Día de la Madre y Octubre Rosa. Los que visiten la feria de Santa Genoveva podrán comprar regalos para mamá y también disfrutar de las presentaciones de música en vivo, juegos para niños y los foodtrucks de Confluencia de Sabores.

Confluencia de Sabores 13.jpg Claudio Espinoza

La entrada es libre y gratuita, desde la 17 y hasta la medianoche, en el Parque Jaime de Nevares, ubicado en las calles Illia y Alderete. Esta edición contará con 170 emprendedores y un escenario 360°, además de un espacio de concientización para la prevención y el cuidado de la salud, en el contexto del mes de lucha contra el cáncer de mama.

Caminata bajo las estrellas

Para los que busquen una propuesta diferente, este fin de semana también se realizará un city tour nocturno. La actividad comienza el sábado a las 20 e incluye una visita al observatorio astronómico, un paseo por el nuevo Mirador Balcón del Valle, un brindis al atardecer y una experiencia guiada para descubrir la magia de Neuquén bajo las estrellas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Neuquen Capital Turística (@turismo.neuquen.capital)

Se trata de una actividad rentada que coordinan distintas agencias de viaje de Neuquén. Para reservar un lugar, hay que comunicarse a los teléfonos: 2993275120 y 2994127882.

Una feria de vinos en el Hilton

Los fanáticos del vino tienen una cita obligada este 10 y 11 de octubre en Neuquén capital. Tras las exitosas ediciones anteriores, una nueva fecha de la Hilton Wine Experience Patagonia 2025 congregará a las principales bodegas y productores de vino de la región para catar distintas cepas y disfrutar de música en vivo y los platos de alta gama del hotel.

El evento, que se celebrará el 10 y 11 de octubre en el Hilton Garden Inn, desde las 19 y hasta la medianoche, reunirá a las principales bodegas de la región en una feria exclusiva para aficionados y profesionales del sector. La fecha ya se posicionó en el calendario enológico patagónico, con las etiquetas de Neuquén y Río Negro en el centro de la escena.

Hilton Wine Fi (16).jpg Claudio Espinoza

La entrada, que ya se puede adquirir a través de la plataforma web Tikzet, incluye una copa de degustación que será la llave para acceder a un universo de aromas y sabores únicos. Se pueden adquirir tickets para el viernes o para el sábado, a un costo de 45 mil pesos, y con la limitación de edad: sólo es apto para los mayor de 18 años.

Artesanías, diseño y productos en las ferias

Los fines de semana también son un buen momento para aprovechar las ferias de los parques. En distintos puntos de la ciudad, decenas de artesanos, diseñadores y productores locales se reúnen para ofrecer sus productos directamente al consumidor y a precios accesibles.

La Feria del Parque Oeste se celebra los viernes y domingo de 19 a 22 en Doctor Ramón y Racedo. La Feria del Oeste, en Novella y Racedo, se celebra los sábados de 8 a 15. En Combate de San Lorenzo y Gobernador Moreno se celebra la Feria de San Lorenzo, entre las 8 y las 15.

Feria del parque central- Ruth (5) Maria Isabel sanchez

La Feria del Parque Central se celebra los sábados de 8 a 15, y hay opciones de diseño en los Arcos Romanos, entre las 9 y las 14. Sobre la Diagonal Alvear se celebra la Feria de Diseño, entre las 15 y la medianoche, todos los sábados y domingos. La Feria del Oeste, en la cancha de Boca del barrio Unión de Mayo, se realiza cada domingo entre las 8 y las 15.

Tour del gin

Este viernes 10 de octubre, se puede disfrutar del feriado con el tour del Gin, una experiencia que combina aprendizaje con degustación. Los que tengan su lugar reservado se reunirán el viernes a las 10.45 en la oficina de Informes Turísticos del Parque Central para salir a descubrir una destilería de la zona.

Gin Zorro Colorado Anahi Cárdena

La propuesta incluye una degustación en destilería Zorro Colorado, un almuerzo con pizza artesanal a cargo de Matías Hidalgo y los traslados. La actividad tiene cupos limitados, y se reserva al teléfono 2995 806402.